Úrady našli 6 mŕtvych migrantov na lodiach pri Kanárskych ostrovoch

Barcelona 11. decembra (TASR) - Španielske záchranné služby v stredu oznámili, že na palube štyroch lodí pri Kanárskych ostrovoch sa našlo šesť mŕtvych migrantov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Záchranné služby zachytili štyri lode v blízkosti El Hierra, najmenšieho ostrova súostrovia. Jednému z člnov sa podarilo doplávať do prístavu, kde záchranári potvrdili smrť piatich osôb z celkového počtu 65. Poslednú obeť objavili na jednej z troch lodí neďaleko pobrežia, dodali. Bezprostredne sa nedal určiť počet ľudí na lodiach.



Počet migrantov, ktorí sa bez dokladov dostali do Španielska cez Kanárske ostrovy, sa v posledných mesiacoch prudko zvýšil a koncom novembra dosiahol nový ročný rekord. Podľa španielskeho ministerstva vnútra sa od januára do novembra 2024 na Kanárskych ostrovoch vylodilo 41.425 migrantov, čo je už o 1515 viac ako za celý uplynulý rok.



Prudký nárast príchodov vyvolal znepokojenie na lokálnej úrovni. Úrady tvrdia, že nie sú schopné zvládnuť prílev maloletých bez sprievodu, ktorých následne prepravujú do prijímacích centier, píše AFP.



V uplynulých rokoch zahynuli tisíce migrantov na ceste z Afriky do Európy, ktorá vedie cez Atlantický oceán. Táto trasa je populárna najmä vďaka tomu, že je menej monitorovaná ako viaceré trasy v Stredozemnom mori.