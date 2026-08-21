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Úrady obvinili ženu z plánovania útoku na newyorský štátny kapitol
Zo súdnych dokumentov vyplýva, že podporovala teroristickú skupinu Islamský štát (IS).
Autor TASR
New York 21. augusta (TASR) - Americké orgány činné v trestnom konaní vo štvrtok obvinili z teroristického činu 35-ročnú Jessicu Bowieovú, ktorá informátorovi Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) povedala, že „chce zničiť“ budovy newyorského štátneho kapitolu. Zo súdnych dokumentov vyplýva, že podporovala teroristickú skupinu Islamský štát (IS), píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Kapitol štátu New York sa nachádza v hlavnom meste Albany neďaleko kanadskej hranice. V budove sídlia obe komory štátneho zákonodarného zboru.
Podľa súdnych záznamov úrady obvinili Bowieovú z pokusu o poskytnutie materiálnej podpory „zahraničným teroristickým organizáciám“. Žena údajne konvertovala na islam a stala sa podporovateľkou IS, pričom na sociálnych sieťach zdieľala protiamerické príspevky a vyjadrila aj podporu útoku na Dvojičky z 11. septembra 2001.
Bowieová podľa AFP povedala informátorovi FBI o svojej podpore IS a zároveň sa snažila zistiť, ako vyrobiť výbušniny. Informátorovi tiež vysvetlila, že „plánuje chodiť na pikniky do parku v hlavnom meste, aby mohla pozorovať dianie“ a zistiť si viac o bezpečnostných opatreniach. Okrem toho mu oznámila, že si zaobstarala anarchistickú literatúru, ktorá by podľa nej mohla poskytnúť dobré tipy.
„Chcem zničiť toľko budov, koľko sa len dá, a zabiť senátorov počas ich stretnutia. Zároveň chcem, aby prišli o veľa dôležitých dokumentov,“ napísala príslušníkovi FBI prostredníctvom šifrovanej aplikácie.
Žena zvažovala, že by sa vydávala za kuriérku s donáškou jedla, aby sa dostala do kapitolu a nastražila tam bombu pred útekom do Sýrie. Navrhovala tiež, že by sa neskôr mohla vrátiť do Spojených štátov a zaútočiť na ďalšie významné ciele vrátane newyorského Times Square. Agenti FBI ženu zatkli 19. augusta po tom, čo si zaobstarala doručovateľskú tašku a súčiastky na bombu.
Kapitol štátu New York sa nachádza v hlavnom meste Albany neďaleko kanadskej hranice. V budove sídlia obe komory štátneho zákonodarného zboru.
Podľa súdnych záznamov úrady obvinili Bowieovú z pokusu o poskytnutie materiálnej podpory „zahraničným teroristickým organizáciám“. Žena údajne konvertovala na islam a stala sa podporovateľkou IS, pričom na sociálnych sieťach zdieľala protiamerické príspevky a vyjadrila aj podporu útoku na Dvojičky z 11. septembra 2001.
Bowieová podľa AFP povedala informátorovi FBI o svojej podpore IS a zároveň sa snažila zistiť, ako vyrobiť výbušniny. Informátorovi tiež vysvetlila, že „plánuje chodiť na pikniky do parku v hlavnom meste, aby mohla pozorovať dianie“ a zistiť si viac o bezpečnostných opatreniach. Okrem toho mu oznámila, že si zaobstarala anarchistickú literatúru, ktorá by podľa nej mohla poskytnúť dobré tipy.
„Chcem zničiť toľko budov, koľko sa len dá, a zabiť senátorov počas ich stretnutia. Zároveň chcem, aby prišli o veľa dôležitých dokumentov,“ napísala príslušníkovi FBI prostredníctvom šifrovanej aplikácie.
Žena zvažovala, že by sa vydávala za kuriérku s donáškou jedla, aby sa dostala do kapitolu a nastražila tam bombu pred útekom do Sýrie. Navrhovala tiež, že by sa neskôr mohla vrátiť do Spojených štátov a zaútočiť na ďalšie významné ciele vrátane newyorského Times Square. Agenti FBI ženu zatkli 19. augusta po tom, čo si zaobstarala doručovateľskú tašku a súčiastky na bombu.