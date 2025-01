Úrady odvolali pokus o zatknutie prezidenta Juna

Soul 3. januára (TASR) - Piatkový pokus vyšetrovateľov o zatknutie juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola neuspel. Po takmer šesťhodinovom strete s prezidentskou ochrankou v jeho sídle v centre Soulu oznámili, že výkon príkazu na zatknutie pozastavujú pre obavy o bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



"Pokiaľ ide o dnešné vykonanie zatykača, bolo rozhodnuté, že ho v skutočnosti nie je možné vykonať z dôvodu prebiehajúceho konfliktu. Obavy o bezpečnosť personálu na mieste viedli k rozhodnutiu zastaviť vykonanie príkazu," uviedol vo vyhlásení Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO).



Zatykač na Jun Sok-jola bol vydaný v utorok v súvislosti s vyšetrovaním vyhlásenia stanného práva zo začiatku decembra. Okrem zatykača, ktorého platnosť sa skončí v pondelok 6. januára, vydal súd aj príkaz na domovú prehliadku.



Od oznámenia CIO z piatka rána, že začal vykonávať príkaz na zatknutie, bolo podľa agentúr nejasné, či bude suspendovaný prezident s úradmi spolupracovať.



Príslušníci protikorupčného úradu spolu s policajtmi k sídlu prezidenta dorazili krátko po siedmej ráno miestneho času (23.00 h SEČ). Vo vstupe im najprv podľa agentúry Jonhap bránila vojenská jednotka, potom boli konfrontovaní prezidentskou bezpečnostnou službou, ktorá im niekoľko hodín blokovala vstup do Junovej rezidencie.



Do oblasti bolo podľa Jonhap nasadených približne 2700 policajtov a 135 policajných autobusov, aby zabránili zrážkam po tom, ako vo štvrtok došlo k stretom medzi prívržencami a odporcami Juna.



Nad konaním prezidenta, ktorý bol predtým trikrát predvolaný na výsluch, no výzvu zakaždým ignoroval, protikorupční vyšetrovatelia vyjadrili vážne poľutovanie a uviedli, že zvážia svoje ďalšie kroky.



Podľa Junovho právnika sú oba príkazy "nezákonné a neplatné", pretože boli vydané na žiadosť orgánu, ktorý nemá vyšetrovacie právomoci. Obhajca v piatok povedal, že proti "nezákonnému" vykonaniu zatykača zo strany vyšetrovateľov podnikne právne kroky.