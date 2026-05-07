Úrady pátrajú po cestujúcich, ktorí vystúpili z lode na Svätej Helene
Autor TASR
Jamestown 7. mája (TASR) - Zdravotnícke úrady pátrajú po desiatkach pasažierov holandskej výletnej lode MV Hondius, ktorí vystúpili na ostrove Svätá Helena v južnom Atlantiku ešte predtým než vyšli najavo správy o nákaze hantavírusom na palube. Loď pristála na Svätej Helene 24. apríla, prvý cestujúci na jej palube zomrel 11. apríla. Z lode tam vystúpili pasažieri z 12 rôznych štátov. Vo štvrtok o tom informoval prevádzkovateľ lode aj holandské úrady. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Reuters a denník El País.
Loď prispôsobená pre plavbu v polárnych moriach vyplávala z juhoargentínskeho prístavu Ushuaia v Ohňovej zemi 1. apríla, kam sa vrátila od pobrežia Antarktídy. V Južnom Atlantiku navštívila izolované a ekologicky rozmanité ostrovy. Na Južných Sandwichových ostrovoch zakotvila 5. apríla, pri ostrove Tristan da Cunha 13. apríla a na Svätú Helenu doplávala o deväť dní neskôr. Na ostrove Ascension krátko zastavila 27. apríla a 3. mája dorazila k súostroviu Kapverdy, kde už miestne úrady nedovolili vystúpiť cestujúcim ani posádke. V ten istý deň sa objavili prvé medializované správy o šírení hantavírusu na palube.
Prvá obeť hantavírusu - 70-ročný Holanďan - sa začal cítiť zle 6. apríla. Mal horúčku, bolela ho hlava, brucho a mal hnačku. Postupne sa to zhoršovalo, prejavila sa u neho akútna respiračná tieseň a 11. apríla zomrel. Presnú príčinu smrti v tom čase nebolo možné určiť a loď pokračovala v plavbe s jeho telom na palube takmer dva týždne.
Prevádzkovateľ lode MV Hondius firma Oceanwide Expeditions vo štvrtok priznala, že na Svätej Helene po tomto prvom úmrtí vystúpilo 30 pasažierov. Doteraz o vylodení časti z nich vôbec neinformovala. Holandské ministerstvo zahraničných vecí informuje až o 40 osobách.
Jednou z nich bola aj manželka zosnulého Holanďana, ktorá sprevádzala jeho mŕtve telo a chcela sa letecky repatriovať domov. Sama však neskôr ochoreniu podľahla v Juhoafrickej republike (JAR).
Úrady v JAR sa teraz snažia vystopovať osoby, ktoré prišli do kontaktu s pasažiermi lode. Zameriavajú sa najmä na let z 25. apríla zo Svätej Heleny do Johannesburgu, ktorý sa uskutočnil deň po tom, čo tam cestujúci z MV Hondius vystúpili a jednou z pasažierok bola aj spomínaná Holanďanka. Nie je známe, koľko ďalších pasažierov z výletnej lode s ňou cestovalo, ale lietadlo prevážalo aj telo jej manžela. Zo Svätej Heleny sa dá letecky dostať len raz týždenne s medzipristátím v JAR.
V stredu vyšlo najavo, že u muža vo Švajčiarsku bol potvrdený hantavírus po tom, čo vystúpil na Svätej Helene, hoci jeho presný pohyb v medziobdobí nie je jasný. Vo štvrtok singapurské zdravotnícke orgány oznámili, že monitorujú dvoch mužov, ktorí vystúpili z lode na ostrove Svätá Helena, odleteli do JAR a potom domov. V súčasnosti sú izolovaní a podrobujú sa testom.
Úrady na Svätej Helene uviedli, že monitorujú menší počet ľudí, ktorých považujú za „rizikové kontakty“. Musia zostať 45 dní v izolácii.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že eviduje päť osôb nakazených hantavírusom, ďalšie tri osoby s podozrením naň a tri obete. Potvrdila, že na lodi sa šíril kmeň vírusu Andes. Ide o jediný známy hantavírus, pri ktorom bol preukázaný prenos z človeka na človeka. Zdôraznila, že aktuálna situácia nie je začiatkom epidémie ani pandémie.
Holandský pár, u ktorého boli zaznamenané prvé dva prípady, pred nalodením absolvoval výlet cez Argentínu, Čile a Uruguaj zameraný na pozorovanie vtákov, uviedla WHO. Navštívili miesta, kde sa vyskytuje druh potkana, o ktorom je známe, že prenáša vírus Andes. WHO spolupracuje so zdravotníckymi orgánmi v Argentíne s cieľom zistiť pohyb tohto páru a zabezpečila prepravu 2500 diagnostických súprav z Argentíny do laboratórií v piatich krajinách.
Loď MV Hondius sa plaví k španielskym Kanárskym ostrovom s viac ako 140 cestujúcimi a členmi posádky na palube, kam by mala doraziť v sobotu alebo v nedeľu.
