Úrady pátrajú po Maďarovi, ktorého vozidlo našli vo Veľkom kaňone

Phoenix 20. augusta (TASR) - Americké úrady žiadajú verejnosť o informácie o maďarskom občanovi, ktorý cestoval do mesta Las Vegas a ktorého vozidlo našli v Národnom parku Veľký kaňon (Grand Canyon) v americkom štáte Arizona. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Muž sa podľa AP volá Gabor Berczi-Tomcsanyi. Jeho rodina nahlásila mužovo zmiznutie na polícii v Las Vegas v americkom štáte Nevada. Polícia uviedla, že mužovo zmiznutie nahlásili 29. júla. Pátranie pokračuje.



Hovorkyňa národného parku Veľký kaňon Joelle Bairdová vo štvrtok povedala, že muž nedávno do tohto parku pricestoval. Vozidlo značky Honda striebornej farby a mužove osobné veci našli v stredisku pre návštevníkov 9. augusta. Muž údajne cestoval sám.



Vyšetrovatelia sú presvedčení, že Berczi-Tomcsanyi do národného parku prišiel 19. júla. Nemal povolenie na vstup do parku a ani rezerváciu ubytovania.



Nechávať vozidlá zaparkované v priestoroch parku po dobu niekoľkých týždňov podľa Bairdovej nie je nezvyčajné.



Úrady ľudí žiadajú, aby v sa spojili s vyšetrovateľmi v prípade, že v poslednom období nezvestného muža videli - alebo s ním prišli do kontaktu.