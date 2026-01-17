< sekcia Zahraničie
Úrady pátrajú po nezvestnom lietadle s desiatimi ľuďmi na palube

Autor TASR
Makassar 17. januára (TASR) — Indonézske úrady pátrajú po malom osobnom lietadle, s ktorým v sobotu stratili kontakt. Na jeho palube sa nachádzalo desať ľudí - traja vládni zamestnanci a sedem členov posádky, uviedli záchranné zložky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Turbovrtuľové lietadlo spoločnosti Indonesia Air Transport vzlietlo z mesta Jogjakarta a smerovalo do mesta Makassar na ostrove Sulawesi, uviedla pátracia a záchranná agentúra Makassar. Na palube boli traja aj traja zamestnanci ministerstva pre námorné záležitosti a rybárstvo, ktorí mali za úlohu vykonávať v oblasti letecký monitoring.
Kontakt so strojom sa prerušil o 13.00 h miestneho času (07.00 h SEČ).
Záchranné tímy boli nasadené do hornatej oblasti okresu Maros, ktorá hraničí s Makassarom, neďaleko poslednej známej polohy lietadla. Do pátrania na súši aj zo vzduchu sa zapojili letectvo, polícia a dobrovoľníci. Po lietadle pátrali pomocou vrtuľníka a dronov.
Výrobca lietadiel, francúzska firma ATR, uviedol, že bol informovaný o nehode jedného z jeho strojov, píše AFP.
Indonézia, rozsiahle súostrovie v juhovýchodnej Ázii, sa vo veľkej miere spolieha na leteckú dopravu, ktorá spája tisíce ostrovov.
