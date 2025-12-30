Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Zahraničie

Úrady po nepokojoch v uliciach vyhlásil zákaz vychádzania v Lázikíji

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Zákaz vychádzania ministerstvo vnútra nariadilo v utorok od 17.00 h miestneho času (15.00 h SEČ) do 6.00 h (4.00 h SEČ) nasledujúceho dňa.

Autor TASR
Damask 30. decembra (TASR) - Sýrske úrady v utorok vyhlásili večerný zákaz vychádzania v prístavnom meste Lázikíja. Reagujú tak na nepokoje vo štvrtiach prevažne obývanými alavitmi, ku ktorým došlo v pondelok. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

Zákaz vychádzania ministerstvo vnútra nariadilo v utorok od 17.00 h miestneho času (15.00 h SEČ) do 6.00 h (4.00 h SEČ) nasledujúceho dňa.

Viacero osôb v pondelok vyvolalo nepokoje v alavitských štvrtiach, pričom poškodzovali autá a rabovali obchody. Udialo sa tak deň po tom, čo tisíce alavitov protestovali vo viacerých častiach Sýrie v reakcii na bombový útok v meste Homs. Pri nedeľňajších protestoch zahynuli dvaja demonštranti a jeden príslušník sýrskych ozbrojených zložiek.

Sýrske orgány v pondelok uviedli, že ozbrojené sily preto „posilnili svoju prítomnosť vo viacerých štvrtiach mesta Lázikíja v rámci opatrení prijatých na monitorovanie situácie na mieste, posilnenie bezpečnosti a stability, ako aj zaistenie bezpečnosti občanov a majetku“.

Lázikíja na sýrskom pobreží je jedným z hlavných centier alavitskej menšiny v krajine. V meste je však aj viacero štvrtí obývaných prevažne sunnitmi.

Od pádu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorý sám patrí k alavitom, došlo v Sýrii k viacerým útokom na členov tejto menšiny. K medzináboženskému násiliu dochádza napriek tomu, že nový dočasný prezident Ahmad Šara prisľúbil chrániť menšiny v krajine.

Najzávažnejšie konflikty sa odohrali v marci v pobrežných provinciách. Po útoku militantov verných zosadenému Asadovi na sily novej vlády zahynulo viac ako 1400 alavitov.

Alaviti tvoria približne desať percent sýrskeho obyvateľstva. Ide o etnicko-náboženskú skupinu, ktorej viera je považovaná za odnož šiitského islamu. Obývajú najmä sýrske provincie Lázikíja a Tartús pri pobreží Stredozemného mora a pri hraniciach s Tureckom.
.

Neprehliadnite

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?