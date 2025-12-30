< sekcia Zahraničie
Úrady po nepokojoch v uliciach vyhlásil zákaz vychádzania v Lázikíji
Zákaz vychádzania ministerstvo vnútra nariadilo v utorok od 17.00 h miestneho času (15.00 h SEČ) do 6.00 h (4.00 h SEČ) nasledujúceho dňa.
Autor TASR
Damask 30. decembra (TASR) - Sýrske úrady v utorok vyhlásili večerný zákaz vychádzania v prístavnom meste Lázikíja. Reagujú tak na nepokoje vo štvrtiach prevažne obývanými alavitmi, ku ktorým došlo v pondelok. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Viacero osôb v pondelok vyvolalo nepokoje v alavitských štvrtiach, pričom poškodzovali autá a rabovali obchody. Udialo sa tak deň po tom, čo tisíce alavitov protestovali vo viacerých častiach Sýrie v reakcii na bombový útok v meste Homs. Pri nedeľňajších protestoch zahynuli dvaja demonštranti a jeden príslušník sýrskych ozbrojených zložiek.
Sýrske orgány v pondelok uviedli, že ozbrojené sily preto „posilnili svoju prítomnosť vo viacerých štvrtiach mesta Lázikíja v rámci opatrení prijatých na monitorovanie situácie na mieste, posilnenie bezpečnosti a stability, ako aj zaistenie bezpečnosti občanov a majetku“.
Lázikíja na sýrskom pobreží je jedným z hlavných centier alavitskej menšiny v krajine. V meste je však aj viacero štvrtí obývaných prevažne sunnitmi.
Od pádu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorý sám patrí k alavitom, došlo v Sýrii k viacerým útokom na členov tejto menšiny. K medzináboženskému násiliu dochádza napriek tomu, že nový dočasný prezident Ahmad Šara prisľúbil chrániť menšiny v krajine.
Najzávažnejšie konflikty sa odohrali v marci v pobrežných provinciách. Po útoku militantov verných zosadenému Asadovi na sily novej vlády zahynulo viac ako 1400 alavitov.
Alaviti tvoria približne desať percent sýrskeho obyvateľstva. Ide o etnicko-náboženskú skupinu, ktorej viera je považovaná za odnož šiitského islamu. Obývajú najmä sýrske provincie Lázikíja a Tartús pri pobreží Stredozemného mora a pri hraniciach s Tureckom.
