Úrady po obnovení bojov hlásia v Pásme Gazy viac než 30 obetí

Gaza 1. decembra (TASR) - Najmenej 32 osôb prišlo o život a desiatky utrpeli zranenia v Pásme Gazy od piatku rána, keď došlo k obnoveniu bojov medzi Izraelom a hnutím Hamas. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva v tejto enkláve. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Boje boli obnovené po tom, ako sa v piatok o 7.00 h miestneho času (6.00 h SEČ) skončila platnosť opakovane predĺženého prímeria medzi oboma stranami. Krátko na to Izrael oznámil, že obnovil bojové operácie v Pásme Gazy, a Hamas obvinil z porušenia prímeria.



To vstúpilo do platnosti pred týždňom 24. novembra. Najprv trvalo štyri dni a potom ho predĺžili o niekoľko dní za pomoci vyjednávačov Kataru a Egypta.



Počas týždňového prímeria Hamas a ďalšie militantné skupiny v Pásme Gazy prepustili vyše 100 rukojemníkov, väčšinou Izraelčanov. Výmenou za to Izrael prepustil zo svojich väzníc 240 Palestínčanov. V Pásme Gazy je však ešte stále približne 140 rukojemníkov.



Katar v piatok oznámil, že rokovania stále pokračujú, píše agentúra DPA. Takisto vyjadril hlbokú ľútosť nad obnovením bojov a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby uskutočnilo urýchlené kroky na ukončenie bojov.