Počet mŕtvych po útoku na koncertnú sálu v Moskve stúpol na 143

Moskva 27. marca (TASR) - Počet mŕtvych po útoku na koncertnú sálu v Moskve stúpol v stredu na 143, oznámili ruské úrady. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Úrady zverejnili mená mŕtvych päť dní po útoku z minulého piatka. Išlo o najsmrtiacejší útok, k akému sa doteraz prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS) na európskom území, a najhorší v Rusku za posledných 20 rokov.



V stredu popoludní bolo v nemocnici 80 zranených, vrátane šiestich detí, uviedla ruská štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na ministra zdravotníctva Michaila Muraška. Anonymný zdravotnícky zdroj pre TASS povedal, že ambulantne ošetrili 205 ľudí.



Ozbrojení muži spustili v piatok večer streľbu do návštevníkov v koncertnej sále Crocus City Hall na predmestí Moskvy a komplex tiež podpálili. Štyria podozriví, podľa ruských štátnych médií všetci z Tadžikistanu, sú zatknutí a spolu s nimi aj niekoľko podozrivých komplicov.



Moskovský súd rozhodol o ich väzbe do 22. mája, ale zrejme bude predĺžená až do začiatku súdneho procesu. K útoku sa prihlásil Islamský štát, hoci Moskva opakuje pôvodnú teóriu napojenia na Ukrajinu. Kyjev akúkoľvek účasť na zločine odmieta.



Rusko je už niekoľko rokov terčom Islamského štátu za rolu pri potláčaní nepokojov v regiónoch s moslimskou väčšinou, ako aj za podporu režimu v Sýrii počas občianskej vojny.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok, tri dni po útoku, prvýkrát pripustil, že útočníkmi boli radikálni islamisti. Ďalej však tvrdí, že boli napojení na Ukrajinu, a ako dôvod uvádza, že páchatelia tam smerovali, keď ich približne 150 kilometrov od hranice chytili.