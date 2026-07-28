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Úrady presunuli na psychiatriu muža, ktorý napadol tri ženy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Muž pri napadnutí v 17. obvode francúzskej metropoly napadol tri ženy vo veku 19, 24, a 36 rokov.

Autor TASR
Paríž 28. júla (TASR) - Francúzske úrady presunuli z väzby na psychiatrické oddelenie muža, ktorý v pondelok zranil kuchynskými nožmi tri ženy, uviedla prokuratúra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Muž pri napadnutí v 17. obvode francúzskej metropoly napadol tri ženy vo veku 19, 24, a 36 rokov. Motív činu nie je zatiaľ známy a minister vnútra Laurent Nuez varoval pred unáhlenými závermi. Muža príslušné orgány doposiaľ neidentifikovali; pri útoku ho spacifikoval a zadržal policajt mimo služby.

Dve z obetí vážne zranil, no nie sú v kritickom stave, ozrejmilo ministerstvo vnútra. Očití svedkovia tvrdili, že útočník na mieste činu nesúvisle rozprával.

„Na základe vyšetrenia správania“ v utorok sa rozhodlo, že „duševný stav podozrivého nie je zlučiteľný s väzbou“ v cele, ozrejmil parížsky prokurátor. Podľa jeho slov je muž v súčasnosti v „psychiatrickej starostlivosti“.

K útoku v Paríži došlo dva dni po tom, čo v nemeckom hlavnom meste Berlín islamistický radikál vrazil prenajatým minivanom do sprievodu Pride na podporu práv LGBTI+ ľudí. Pri útoku zahynula jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia. Obeť bola identifikovaná ako 65-ročná občianka Poľska.
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