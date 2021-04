Úrady preverujú výskyt tuberkulózy vo väznici, kde je Navaľnyj

Moskva 8. apríla (TASR) - Väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného je možné zachrániť iba pomocou masových akcií a medzinárodnej podpory. Uviedol to vo štvrtok vo vysielaní rozhlasovej stanice Echo Moskvy jeho spolupracovník, politik a aktivista Ivan Ždanov.



Medzičasom sa objavila informácia, že vo väzenskom zariadení pri meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti, kde si Navaľnyj momentálne odpykáva svoj trest odňatia slobody, sa vyskytuje tuberkulóza. Valerij Fadejev, predseda Rady pre ľudské práva, ktorá pôsobí pri kancelárii ruského prezidenta, podľa Echa Moskvy uviedol, že dá tieto správy preveriť. Toto nápravné zariadenie súčasne označil za "vzorové".



Fadejev tiež informoval, že Navaľného previezli z väznice do regionálnej nemocnice, kde podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Zišlo sa tam tiež lekárske konzílium, aby posúdilo jeho zdravotné problémy. Navaľného právnici však uviedli, že o konzíliu neboli informovaní.



Po opakovaných sťažnostiach na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť v súvislosti so silnými bolesťami chrbta a necitlivosťou nôh vyhlásil Navaľnyj minulú stredu protestnú hladovku, ktorou sa chce domôcť adekvátneho prístupu k liečbe.



Alexej Kaščejev, primár neurochirurgického oddelenia Univerzitnej kliniky Moskovskej štátnej univerzity, v rozhovore pre Echo Moskvy vyslovil predpoklad, že Navaľného problém s necitlivosťou nôh môže súvisieť s vyskočenou platničkou alebo iným zdravotným problémom v oblasti bedrovej chrbtice.



"Tento akútny stav si vyžaduje malý chirurgický zákrok," domnieva sa.



Pokiaľ ide o znecitlivenie rúk u Navaľného, na čo sa sťažuje najnovšie, Kaščejev poznamenal, že "tam je situácia komplikovanejšia". Uviedol, že cit v rukách môže byť narušený poškodením platničky v krčnej chrbtici, ale existuje veľa ďalších stavov, ktoré to môžu spôsobovať.



Ide najmä o rôzne neurologické komplikácie "vrátane následkov vážnej otravy", akej bol Navaľnyj vystavený v auguste minulého roku. Kaščejev v tejto súvislosti pripomenul syndróm polyneuropatie, pri ktorom dochádza k mnohonásobnému poškodeniu nervov. "Tento syndróm napríklad sprevádza otravu ťažkými kovmi," uviedol.



Podľa Kaščejeva je nutné, aby sa Navaľnyj podrobil vyšetreniu "v adekvátnej multidisciplinárnej nemocnici". "Takéto vyšetrenie nemožno vykonať vo väzenskej nemocnici," zdôraznil. Odsúdenému "by sa mala poskytovať lekárska starostlivosť v súlade s modernými lekárskymi poznatkami, a nie tak, ako to predstavuje federálna služba pre výkon trestu".



Kaščejev v rozhovore podporil iniciatívu združenia Aliancia lekárov, ktoré žiada, aby Navaľnému bola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť.



Kaščejev ocenil, že táto iniciatíva nemá politické, ale najmä humanitárne ciele, keďže púta pozornosť na úroveň zdravotnej starostlivosti poskytovanú odsúdeným vo väzniciach v Rusku, pretože "zlyhanie v poskytovaní lekárskej starostlivosti nastalo nielen u Alexeja Navaľného, ale aj u tisícov ľudí" - odsúdených väzňov.