Úrady pripravujú evakuáciu švajčiarskej dedinky pre zosuv skál

Bern 9. novembra (TASR) - Švajčiarska dedinka, ktorú vlani len tesne minula skalná masa z neďalekej hory, musí byť pre riziko ďalšieho zosuvu znovu evakuovaná. Uviedli to v sobotu miestni predstavitelia, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



Evakuácia sa týka dedinky Brienz/Brinzauls v kantóne Graubünden na východe Švajčiarska, ktorá sa v roku 2015 spolu s ďalšími dedinami v údolí rieky Albula zlúčila do novej obce Albula/Alvra.



"Vedenie obce Albula/Alvra... pripravuje preventívnu evakuáciu Brienzu/Brinzaulsu," uviedla obec vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti. Dodala, že brífing pre obyvateľov sa uskutoční o 19.00 h.



Úrady vlani v máji nariadili evakuáciu 84 obyvateľov dedinky Brienz/Brinzauls pre riziko, že ju zavalí skalná masa. K zosuvu, ktorý dedinku tesne minul, došlo v júni 2023.



Dedinka Brienz/Brinzauls už dlhší čas patrí medzi "rizikové" z geologického hľadiska. Stojí na nestabilnom podloží a postupne sa zosúva smerom do údolia.