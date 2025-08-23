< sekcia Zahraničie
Úrady: Tapiséria z Bayeux je dostatočne odolná na prevoz do Londýna
Kritici však tvrdia, že to môže spôsobiť poškodenie vzácneho artefaktu.
Autor TASR
Caen 23. augusta (TASR) - Francúzske úrady, ktoré dohliadajú na zapožičanie historickej tapisérie z Bayeux na výstavu do Spojeného kráľovstva, v piatok oznámili, že artefakt nie je príliš krehký na prepravu, čím bránili tento krok pred čoraz ostrejšou kritikou. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron súhlasil, že na oslavu francúzsko-britských vzťahov zapožičia Britskému múzeu v Londýne túto stredovekú tapisériu, ktorá zachytáva dobytie anglosaského Anglicka Normanmi v roku 1066.
Kritici však tvrdia, že to môže spôsobiť poškodenie vzácneho artefaktu. Online petíciu, ktorá Macrona vyzýva, aby zastavil tento „skutočný zločin proti kultúrnemu dedičstvu“, do piatka podpísalo vyše 52.000 ľudí.
Philippe Belaval, ktorého Macron vymenoval za svojho splnomocnenca pre zapožičanie, uviedol, že zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o spôsobe prepravy tapisérie. Povedal však, že štúdia zo začiatku roka obsahuje podrobné odporúčania týkajúce sa manipulácie a transportu.
„Štúdia v žiadnom prípade nekonštatuje, že tento gobelín nie je možné prepravovať,“ povedal Belaval bez toho, aby prezradil autorov štúdie alebo ich konkrétne závery.
Cecile Binetová, regionálna poradkyňa múzeí v Normandii, vo februári v príspevku na YouTube uviedla, že tapiséria je „príliš krehká“ na to, aby sa mohla prepravovať na veľké vzdialenosti. Podľa nej akékoľvek ďalšie manipulovanie s tapisériou by bolo „rizikom pre jej zachovanie“.
Štúdia uskutočniteľnosti prepravy tapisérie z francúzskeho mesta Bayeux do Londýna, ktorú v marci 2022 dokončili traja odborníci, zostáva na žiadosť normandských kultúrnych orgánov, ktoré ju zadali vypracovať, „dôverná“.
„Ministerstvo kultúry vykonáva ďalšie štúdie týkajúce sa odolnosti gobelínu voči vibráciám a možnosti ich eliminácie počas prepravy, aby sa zaistila bezpečnosť,“ dodal Belaval.
Požičanie gobelínu bude prvým prípadom v jeho takmer 1000-ročnej histórii, kedy sa toto 68 metrov dlhé dielo, ktoré pochádza z roku 1077, ocitne na britskej pôde. Tapiséria bude zapožičaná na desať mesiacov od septembra 2026.
Francúzske múzeá dostanú od Londýna na zapožičanie poklady najmä z ranostredovekého anglosaského náleziska Sutton Hoo, ktoré patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám v Anglicku.
