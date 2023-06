Úrady: Ukrajina obsadila dedinu v Záporožskej oblasti

Kyjev 18. júna (TASR) - Ukrajina opätovne dobyla dedinu Pjatychatky v Záporožskej oblasti na juhu krajiny. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a webovej stránky denníka The Guardian, ktoré sa odvolávajú na na Ruskom dosadeného predstaviteľa v tejto oblasti Vladimira Rogova.



Rogov uviedol, že ukrajinské sily túto obec obsadili a zaujali opevnené pozície. Dodal, že ruské delostrelectvo na Ukrajincov útočí a ťažké boje v Záporožskej oblasti pokračujú.



Ukrajina sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrila a Reuters nebola schopná tieto informácie overiť z nezávislých zdrojov.



V prípade potvrdenia týchto správ by to bol pre Kyjev prvý zisk v tejto oblasti od začiatku ukrajinskej protiofenzívy, píše The Guardian.