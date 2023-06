Úrady: Ukrajinské sily zničili muničný sklad v Chersonskej oblasti

Kyjev 18. júna (TASR) - Ukrajinské sily zničili muničný sklad neďaleko ruskom okupovaného prístavného mesta Heničesk v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. TASR správu prevzala v nedeľu z webovej stránky denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na ukrajinské úrady.



"Naše ozbrojené sily ráno zasadili dobrý úder - a veľmi hlasný - v dedine Rykove v Heničeskom okrese na dočasne okupovanom území Chersonskej oblasti," uviedol hovorca odeskej vojenskej správy Serhij Bratčuk vo videozázname, ktorý bol zverejnený v nedeľu. Bratčuk dodal, že na mieste sa nachádzal významný muničný sklad, ktorý bol však zničený.



Agentúra Reuters, na ktorú sa The Guardian odvoláva, túto informáciu nebola schopná bezprostredne overiť. Ruská strana sa k údajnému útoku bezprostredne nevyjadrila.



Ukrajinské médiá zverejnili videozáznamy, na ktorých je možné pozorovať rozsiahly stĺpec dymu a horiace projektily letiace po oblohe, a počuť zvuk výbuchov, opisuje The Guardian.



Britské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že ťažké boje pokračujú v Záporožskej oblasti, v západnej časti Doneckej oblasti a v okolí mesta Bachmut. Obe strany podľa ministerstva utrpeli značné straty.