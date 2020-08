Úrady USA varujú svojich občanov pred cestami do Grécka

Atény 7. augusta (TASR) - Spojené štáty odporúčajú svojim občanom, aby zvážili cestu do Grécka. Toto varovanie súvisí s tým, že v Grécku stúpa počet potvrdených prípadov nakazenia novým typom koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Úrady USA vydali podobné varovania pred cestovaním už do mnohých európskych krajín.



V Grécku za uplynulý týždeň počet prípadov nákazy stúpa. Vo štvrtok tam zaznamenali 153 nových prípadov, čo predstavuje jeden z najvyšších denných prírastkov od vypuknutia nákazy v krajine.



Nárast počtu nakazených sa čiastočne pripisuje ľuďom, ktorí ignorujú epidemiologické opatrenia vrátane sociálneho odstupu a nosenia rúšok.



Niekoľko nových prípadov sa objavilo na malom dovolenkovom ostrove Poros v blízkosti Atén. Úrady tam preto zaviedli epidemiologické opatrenia. Patrí medzi ne nočný zákaz vychádzania do všetkých barov a reštaurácií až do 17. augusta a zákaz jarmokov či otvorených trhov.



Celkovo Grécko dosiaľ potvrdilo 5123 prípadov infekcie koronavírusom a 210 súvisiacich úmrtí.



Premiér Kyriakos Mitsotakis nateraz odmietol celoplošné obmedzenie pohybu a začal do krajiny púšťať zahraničných turistov, keďže turizmus je pre Grécko významným zdrojom príjmov.