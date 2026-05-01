Piatok 1. máj 2026
VIDEO: Úrady USA zverejnili zábery z útoku na večeri korešpondentov

Príslušníci tajnej služby zasahujú po streľbe na podujatí White House Correspondents’ Dinner vo Washingtone v sobotu 25. apríla 2026. Foto: TASR/AP

V sobotu na slávnostnej večeri prenikol ozbrojený muž cez bezpečnostnú kontrolu, no neskôr ho bezpečnostné zložky spacifikovali.

Autor TASR
Washington 1. mája (TASR) - Americké úrady vo štvrtok zverejnili videozáznam z víkendovej večere pre novinárov vo Washingtone, počas ktorej došlo k streľbe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V sobotu na slávnostnej večeri prenikol ozbrojený muž cez bezpečnostnú kontrolu, no neskôr ho bezpečnostné zložky spacifikovali. Došlo však k streľbe a prezidenta Donalda Trumpa spolu manželkou, ako aj členov kabinetu, evakuovali. Pri útoku utrpel zranenia agent Tajnej služby USA, ktorého už prepustili z nemocnice.

„Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že streľba bola výsledkom paľby do vlastných radov“, uviedla pri zverejnení záznamu prokurátorka Jeanine Pirroová. Podľa jej slov dostali video aj súdy a vidno na ňom útočníka Colea Allena, ako strelil agenta.

„Video tiež ukazuje Allena, ako si deň pred útokom obhliada priestory hotela Hilton. Moja kancelária spolu s (Federálnym úradom pre vyšetrovanie) FBI bude pokračovať v tomto rozsiahlom vyšetrovaní, aby sme Colea Allena postavili pred súd,“ napísala na platforme X.

Zábery z rôznych dní zobrazujú Colea v telocvični areálu i na chodbe. Niektoré pasáže sú spomalené, iné zrýchlené a ďalšie sprevádza komentár. Allen bol v pondelok obvinený z pokusu o atentát na prezidenta.

