Úrady v Bangkoku odporučili ľuďom pracovať z domu

Bangkok 15. februára (TASR) - Úrady v thajskej metropole Bangkok vo štvrtok odporučili ľuďom, aby pracovali z domu a vyhli sa tak zvýšenej úrovni škodlivých látok v ovzduší. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Bangkocké úrady zároveň vyzvali zamestnávateľov, aby pomohli pracovníkom v tomto 11-miliónovom meste vyhnúť sa mimoriadnej úrovni znečistenia ovzdušia, ktorá pravdepodobne potrvá do piatka.



Monitorovacia spoločnosť IQAir zaradila vo štvrtok ráno Bangkok medzi desať miest na svete s najväčším znečistením ovzdušia. Úroveň najnebezpečnejších častíc PM2,5, ktoré sú také drobné, že sa dokážu dostať do krvného obehu, je tam podľa nej 15-násobná v porovnaní s úrovňou, akú odporúča v každoročných usmerneniach Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Bangkocký guvernér Čadčart Sittipunt v stredu večer uviedol, že všetci mestskí zamestnanci budú vo štvrtok a piatok pracovať z domu.



"Chcel by som požiadať o spoluprácu sieť Metropolitnej správy Bangkoku, ktorú tvorí približne 151 spoločností a organizácií z vládneho aj súkromného sektora," uviedol s tým, že situácia zasiahne približne 60.000 ľudí.



Guvernér dodal, že v najmenej 20 z 50 štvrtí Bangkoku očakávajú škodlivú úroveň častíc PM2,5 a problém pretrvá najmä pre bezveterné počasie.



AFP zároveň upozorňuje, že mnoho Bangkočanov nemôže pracovať z domu a najmenej dva milióny Thajčanov potrebovali v roku 2023 liečbu v dôsledku znečisteného ovzdušia.



Kvalita ovzdušia v Bangkoku sa začiatkom roka každoročne prudko znižuje. K priemyselným emisiám a výfukovým plynom z automobilov sa totiž v tomto období pridáva ešte aj dym, ktorý vzniká pri vypaľovaní strnísk miestnymi poľnohospodármi.



Metropola Bangkok a mesto Čiang Mai na severe krajiny sa počas niekoľkých dní minulého roka zaradili medzi najviac znečistené mestá na svete, čo prinútilo skupinu Thajčanov podať žalobu na súd, aby donútili vládu konať.



Thajský premiér Srettha Thavisin sa vo štvrtok stretol s predstaviteľmi thajského ministerstva životného prostredia a prírodných zdrojov a diskutovali o tom, ako znížiť úroveň PM2,5.



Premiér uviedol, že približne 25 percent znečistenia pochádza z vozidiel, pričom z dlhodobého hľadiska by mohli v meste zakázať autá s naftovým motorom a zároveň by prijali opatrenia na propagáciu elektrických vozidiel.



Súčasná vláda, ktorá nastúpila vlani v auguste, vyhlásila boj proti znečisteniu ovzdušia za svoju hlavnú agendu a v januári schválila návrh zákona o ochrane čistého ovzdušia. Problémy však pretrvávajú a správny súd v Čiang Mai v januári nariadil vládnej Národnej komisii pre životné prostredie, aby do 90 dní predložila "preventívne metódy na riešenie znečistenia z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska".