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Úrady v Chersone opäť vyzvali obyvateľov, aby mesto opustili
Cherson sa nachádzal pod správu Ruska od marca do novembra 2022. Ruské sily sú v súčasnosti rozmiestnené na druhej strane rieky Dneper, ktorá s ním hraničí, a mesto pravidelne ostreľujú.
Autor TASR
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Kyjev 27. augusta (TASR) - Ukrajinské úrady vo štvrtok vyzvali obyvateľov mesta Cherson, aby ho opustili v dôsledku zintenzívňujúcich sa ruských útokov, ktoré by mohli spôsobiť dlhodobé prerušenie dodávok elektriny a kúrenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Opäť sa obraciam na obyvateľov Chersonu, najmä na rodiny s deťmi a starších ľudí, ak máte možnosť... prosím, odíďte,“ napísal oblastný gubernátor Olexandr Prokudin na platforme Telegram. Prokudin ozrejmil, že v meste, ktoré malo pred začiatkom ruskej invázie približne 280.000 obyvateľov, pretrváva „mimoriadne zložitá bezpečnostná situácia“.
„Nepriateľ každý deň zintenzívňuje svoje útoky na kritickú infraštruktúru v oblasti,“ vysvetlil gubernátor. „Ruské sily minulú noc opäť zaútočili na chersonskú tepláreň kĺzavými bombami... zariadenie bolo veľmi vážne poškodené,“ povedal Prokudin.
„Cherson môže zostať bez elektriny alebo kúrenia nie hodiny či dni, ale na dlhší čas... V súčasnosti neexistuje žiadny spôsob, ako zničiť tento typ dronov alebo letecké bomby v žiadnej oblasti našej krajiny,“ dodal gubernátor.
Rusko a Ukrajina už niekoľko mesiacov zintenzívňujú svoje vzájomné údery na veľké vzdialenosti a čoraz častejšie sa zameriavajú na logistické sklady a ropné zariadenia či prístavy. V dôsledku toho rastie počet civilných obetí, píše AFP.
Cherson sa nachádzal pod správu Ruska od marca do novembra 2022. Ruské sily sú v súčasnosti rozmiestnené na druhej strane rieky Dneper, ktorá s ním hraničí, a mesto pravidelne ostreľujú.
„Opäť sa obraciam na obyvateľov Chersonu, najmä na rodiny s deťmi a starších ľudí, ak máte možnosť... prosím, odíďte,“ napísal oblastný gubernátor Olexandr Prokudin na platforme Telegram. Prokudin ozrejmil, že v meste, ktoré malo pred začiatkom ruskej invázie približne 280.000 obyvateľov, pretrváva „mimoriadne zložitá bezpečnostná situácia“.
„Nepriateľ každý deň zintenzívňuje svoje útoky na kritickú infraštruktúru v oblasti,“ vysvetlil gubernátor. „Ruské sily minulú noc opäť zaútočili na chersonskú tepláreň kĺzavými bombami... zariadenie bolo veľmi vážne poškodené,“ povedal Prokudin.
„Cherson môže zostať bez elektriny alebo kúrenia nie hodiny či dni, ale na dlhší čas... V súčasnosti neexistuje žiadny spôsob, ako zničiť tento typ dronov alebo letecké bomby v žiadnej oblasti našej krajiny,“ dodal gubernátor.
Rusko a Ukrajina už niekoľko mesiacov zintenzívňujú svoje vzájomné údery na veľké vzdialenosti a čoraz častejšie sa zameriavajú na logistické sklady a ropné zariadenia či prístavy. V dôsledku toho rastie počet civilných obetí, píše AFP.
Cherson sa nachádzal pod správu Ruska od marca do novembra 2022. Ruské sily sú v súčasnosti rozmiestnené na druhej strane rieky Dneper, ktorá s ním hraničí, a mesto pravidelne ostreľujú.