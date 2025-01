Úrady v Doneckej oblasti nariadili evakuáciu rodín s deťmi

Kyjev 24. januára (TASR) — Z dedín vo východnej časti Doneckej oblasti, kontrolovaných Ukrajinou a ležiacich v blízkosti frontovej línie, budú povinne evakuované desiatky rodín s deťmi. Oznámil to v piatok gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



"Rozhodol som sa spustiť povinnú evakuáciu rodín s deťmi," uviedol Filaškin na platforme Telegram a na Facebooku, pričom vymenoval takmer 30 obcí a osád, ktorých sa evakuácia týka. Dodal, že v evakuovanej oblasti žije okolo 110 detí.



"Teraz, keď nepriateľ zintenzívnil ostreľovanie Doneckej oblasti, každý deň trpia a umierajú ľudia. Prosím rodičov, aby boli veľmi zodpovední ohľadom evakuácie. Deti by mali žiť v pokoji a mieri, nie sa skrývať pred ostreľovaním! Evakuácia je náročná, no zachraňuje životy vás a vašich rodín!“ zdôraznil gubernátor.



Ruské jednotky v posledných mesiacoch dobyli v Doneckej oblasti množstvo osád, z ktorých väčšina bola úplne zničená v bojoch po začiatku invázie vo februári 2022.



Príkaz na evakuáciu prišiel deň po tom, čo úrady Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny oznámili evakuáciu 267 detí z niekoľkých osád ležiacich v blízkosti frontovej línie.