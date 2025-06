Úrady v Egypte zablokovali snahu aktivistov usporiadať pochod za Gazu

Káhira 14. júna (TASR) - Egyptské úrady zmarili snahy aktivistov zorganizovať pochod smerom k hraniciam s Pásmom Gazy s cieľom prelomiť izraelskú blokádu vojnou zničenej palestínskej enklávy, oznámili v sobotu organizátori pochodu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Niekoľko desiatok aktivistov, ktorí sa chceli pripojiť k plánovanému Globálnemu pochodu do Gazy, zastavili egyptskí predstavitelia na okraji Káhiry, keď sa pokúšali dostať do mesta Ismáilíja pri Suezskom prieplave, tvrdia organizátori.



Z uvedeného egyptského mesta mali aktivista v pláne cestovať do mesta Aríš v regióne Severný Sinaj, odkiaľ mali následne v rámci pochodu vyraziť k hraničnému priechodu Rafah.



Organizátori uviedli, že egyptskí predstavitelia väčšine aktivistov po niekoľkých hodinách vypočúvania nariadili nastúpiť do autobusov smerujúcich do hlavného mesta. Niektorí však zostali zadržaní aj v sobotu.



„Blokovali nás šesť až sedem hodín, kým bezpečnostné sily našu skupinu násilne rozohnali,“ oznámil jeden z organizátorov.



Viaceré zdroje podľa AFP informovali, že najmenej jeden aktivista bol vyhnaný z Egypta. Francúzska tlačová agentúra dodala, že desiatkam ľudí bol odopretý vstup do krajiny alebo boli počas príprav pochodu vyhostení. Egyptskí predstavitelia sa nevyjadrili k týmto tvrdeniam.



Egyptské ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že hoci Egypt podporuje úsilie vyvíjať „nátlak na Izrael“, aby ukončil blokádu Pásma Gazy, všetky zahraničné delegácie, ktoré majú v úmysle navštíviť pohraničnú oblasť, musia vopred získať povolenie.