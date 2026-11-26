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Úrady v Európe vykonali vyše 300 razií proti praniu špinavých peňazí
Úrady zadržali početné dokumenty, pamäťové zariadenia, veľké množstvo hotovosti, šperky a luxusné autá, upresnil úrad so sídlom v hlavnom meste Erfurt.
Autor TASR
Berlín 26. novembra (TASR) - Európski vyšetrovatelia zadržali v stredu v rámci operácie zameranej na organizovanú ekonomickú kriminalitu 21 podozrivých pri viac ako 300 raziách v 12 krajinách. Vo štvrtok to uviedla kriminálna polícia v spolkovej krajine Durínsko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Úrady zadržali početné dokumenty, pamäťové zariadenia, veľké množstvo hotovosti, šperky a luxusné autá, upresnil úrad so sídlom v hlavnom meste Erfurt. Na operácii sa podieľali polícia, colné úrady a prokuratúry z niekoľkých krajín.
Polícia sa sústredila najmä na Severné Porýnie-Vestfálsko, kde sa uskutočnilo približne 100 razií. Operácie sa však konali aj v Belgicku, Holandsku, Francúzsku, Taliansku, Estónsku a viacerých krajinách východnej Európy. Podľa dostupných informácií sa nasadilo celkovo viac ako 3000 policajtov.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že zadržané osoby sú členmi zločineckej organizácie, ktorá údajne preprala špinavé peniaze v hodnote najmenej 120 miliónov eur. V Nemecku skupina prevádzkovala najmenej 22 fiktívnych spoločností, ktoré vystavovali faktúry za služby, ktoré sa v skutočnosti nevykonávali. Podozriví sú obvinení aj z daňových únikov vo výške najmenej 18,9 milióna eur.
Úrady zadržali početné dokumenty, pamäťové zariadenia, veľké množstvo hotovosti, šperky a luxusné autá, upresnil úrad so sídlom v hlavnom meste Erfurt. Na operácii sa podieľali polícia, colné úrady a prokuratúry z niekoľkých krajín.
Polícia sa sústredila najmä na Severné Porýnie-Vestfálsko, kde sa uskutočnilo približne 100 razií. Operácie sa však konali aj v Belgicku, Holandsku, Francúzsku, Taliansku, Estónsku a viacerých krajinách východnej Európy. Podľa dostupných informácií sa nasadilo celkovo viac ako 3000 policajtov.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že zadržané osoby sú členmi zločineckej organizácie, ktorá údajne preprala špinavé peniaze v hodnote najmenej 120 miliónov eur. V Nemecku skupina prevádzkovala najmenej 22 fiktívnych spoločností, ktoré vystavovali faktúry za služby, ktoré sa v skutočnosti nevykonávali. Podozriví sú obvinení aj z daňových únikov vo výške najmenej 18,9 milióna eur.