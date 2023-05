Úrady v Holandsku zaistili pozemok Putinovho “zaťa“

Haag 26. mája (TASR) - Holandská prokuratúra zaistila na predmestí Amsterdamu pozemok, ktorý patrí Jorritovi Faassenovi - bývalému druhovi najstaršej dcéry ruského prezidenta Vladimira Putina Mariji Voroncovovej. Na svojom webe o tom informuje britský denník The Guardian.



Záznam v holandskom katastri nehnuteľností ukazuje, že pozemok v Duivendrechte zhabala ešte 12. mája národná prokuratúra pre finančné, ekonomické a environmentálne trestné činy, ktorá je zodpovedná za presadzovanie dodržiavania sankcií. Z dokumentov holandského katastra vyplýva, že pozemok bol zaistený v rámci trestného vyšetrovania.



Podľa právničky a expertky na sankcie Heleen over de Linden zaistenie pozemku naznačuje, že Faassen bude pravdepodobne cieľom vyšetrovania. Presný dôvod zhabania pozemku z verejných listín nie je možné zistiť.



Holandská prokuratúra nechcela komentovať dôvod zhabania pozemku ani to, či bol Faassen vyšetrovaný.



Faassen, ktorý žije v Moskve, bol nedávno údajne vypočúvaný úradmi na letisku Schiphol, keď sa vracal do Holandska. Informovali o tom médiá s odvolaním sa na zdroj, ktorý Faassena pozná.



Podľa správy táto osoba uviedla, že vyšetrovatelia vypočuli Faassena pre podozrenie z "obchádzania sankcií" a zhabali mu laptop a mobilný telefón. Faassen sa následne rýchlo vrátil do Moskvy.



Holandský občan Jorrit Faassen a Marija Voroncovová začali spolu žiť v roku 2008. Ako informovali ruské weby, tento vzťah, podobne ako zväzok so súčasným partnerom tejto Putinovej dcéry, moskovským manažérom Jevgenijom Nagorným, neboli úradne zaregistrované.



Táto skutočnosť umožnila Faassenovi i Nagornému, aby sa vyhli západným sankciám, pod ktoré sa po ruskej invázii na Ukrajinu dostali mnohí ľudia z okolia ruského prezidenta.



Podľa ruských médií Faassen a Voroncovová majú spolu syna Romana, ktorý má rád motokáry.



Obe Putinove dospelé dcéry, Marija a Katerina, sú na sankčných zoznamoch EÚ a USA od apríla 2022 - boli na ne pridané krátko po tom, ako Rusko spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.