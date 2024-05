Úrady v Iráne predvolali tvorcov filmu, ktorý sa má premietať v Cannes

Paríž 1. mája (TASR) - Iránske úrady predvolali na výsluch členov štábu a hercov iránskeho filmu, ktorý sa má premietať v hlavnej súťaži na blížiacom sa filmovom festivale vo francúzskom letovisku Cannes. Podľa agentúry AFP o tom v utorok informoval právnik predvolaných umelcov.



Právnik Babak Paknia na sociálnej sieti X spresnil, že na ľudí z filmového štábu, ktorí pracovali na filme "The Seed of the Sacred Fig" uznávaného iránskeho režiséra Mohammada Rasúlofa, úrady vyvíjajú nátlak, aby ho stiahli z festivalu. Hercom zasa zakázali opustiť krajinu.



Rasúlof, ktorý v roku 2020 získal hlavnú cenu filmového festivalu v Berlíne za film Niet zla medzi nami - o problematike trestu smrti -, bol v júli 2022 v Iráne zadržaný. Po potlačení protivládnych protestov, ktoré v krajine vypukli v septembri 2022, bol koncom roka 2023 prepustený na slobodu.



Paknia podľa AFP dodal, že nateraz nie je jasné, či bude môcť Rasúlof opustiť Irán, aby sa zúčastnil na festivale v Cannes.



Uvádzanie iránskych filmov na festivale v Cannes prináša iránskym režisérom a hercom v posledných rokoch čoraz viac problémov.



Známy je prípad režiséra Saída Rústaího, ktorý bol odsúdený na šesť mesiacov väzenia za premietanie svojho filmu Leila a jej bratia na festivale v roku 2022. Iránske úrady vtedy tvrdili, že film bol na prehliadke uvedený bez náležitého povolenia.



Iránska filmová hviezda Taráne Alídústíová bola zasa na prelome rokov 2022/23 takmer tri týždne vo väzení za podporu prejavenú protestnému hnutiu vyvolanému v Iráne smrťou mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorú v septembri 2022 zatkla mravnostná polícia za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien.