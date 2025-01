Úrady v Írsku a Británii vydali výstrahy pred veternou smršťou

Londýn 23. januára (TASR) - Írsku, Severnému Írsku a Škótsku v piatok hrozí zrejme jedna z najintenzívnejších veterných smrští za posledné desaťročia. Meteorológovia vo štvrtok vydali výstrahy najvyššieho stupňa pred tlakovou nížou Éowyn, ktorá na Britské ostrovy prinesie vietor so silou orkánu. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Éowyn podľa predpovedí zasiahne pobrežie Írska v piatok v ranných hodinách a následne sa presunie na severovýchod do Škótska. Prinesie nárazy vetra s rýchlosťou okolo 160 kilometrov za hodinu. Úrady vyzvali ľudí, aby necestovali. Školy ostanú zatvorené.



Írska meteorologická služba Met Éireann vydala celoštátnu výstrahu pred vetrom od 02.00 h do 22.00 h miestneho času. Podľa nej v dôsledku silného vetra existuje riziko ohrozenia života. Takisto očakáva mimoriadne nebezpečné podmienky na cestovanie a možnosť záplav na pobreží.



Pred silným vetrom v Severnom Írsku a centrálnych a juhozápadných oblastiach Škótska varovali aj britské úrady. Vláda Spojeného kráľovstva následne oznámila, že približne 4,5 milióna ľudí dostane mimoriadne upozornenie na svoje mobilné telefóny, ktoré vydajú hlasný zvuk podobný siréne aj v prípade, že sú v tichom režime.



Vietor by podľa britskej Meteorologickej služby mal dosiahnuť vo vnútrozemí rýchlosť až 144 kilometrov za hodinu a na pobreží aj 160 kilometrov za hodinu.



Premiérka Severného Írska Michelle O'Neillová varovala pred možnými výpadkami elektrickej energie. Školy v Severnom Írsku taktiež ostanú zatvorené.



Problémy môžu nastať aj v ďalších častiach Spojeného kráľovstva vrátane Anglicka a Walesu. Na každú oblasť Británie sa bude v určitom čase v priebehu piatka vzťahovať nejaká výstraha.



Časť energie tlakovej níže Éowyn pochádza zo systému, ktorý priniesol rekordné snehové zrážky na pobreží Mexického zálivu v USA, uviedol Jason Nicholls, hlavný medzinárodný meteorológ zo súkromnej spoločnosti AccuWeather.