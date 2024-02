Úrady v Kalifornii vyhlásili pre extrémne počasie stav núdze

Berlín 5. februára (TASR) - Stav núdze vyhlásili úrady pre osem okresov na juhu amerického štátu Kalifornia vrátane Los Angeles, San Diega a Santa Barbary, ktoré postihli prívalové dažde, záplavy a výpadky dodávok elektriny. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Podľa webovej stránky PowerOutage bolo v pondelok skoro ráno miestneho času bez elektriny takmer 700.000 zákazníkov. Obmedzená bola aj letecká doprava. Z údajov na webovej stránke Flightaware vyplýva, že na letisku v Los Angeles zrušili alebo meškali desiatky letov.



Americká Národná meteorologická služba (NWS) varovala pred „najničivejšou búrkou sezóny“. Vietor by na mnohých miestach Kalifornie mohol dosiahnuť rýchlosť až sto kilometrov za hodinu. NWS naďalej očakáva nebezpečné záplavy, intenzívne sneženie na horách, silný vietor a vysoký príboj.



V centre Los Angeles spadlo za jeden deň viac ako 100 milimetrov zrážok. NWS obyvateľom na sociálnych sieťach odporučila, aby sa vyhýbali cestovaniu, ak je to možné.



V San Franciscu a okolitej oblasti zaznamenali v nedeľu nárazy vetra s rýchlosťou 164 kilometrov za hodinu.



Silné dažde už zapríčinili prívalové povodne a zosuvy pôdy. Extrémne počasie spôsobil atmosférický jav prezývaný Pineapple Express, keď sa v silnom výškovom prúdení dostáva nad Kaliforniu teplý a vlhký vzduch od Havajských ostrovov, ktorý sa stretáva so studenou vzduchovou hmotou prúdiacou od Kanady.



Vlani v lete sužovala západ Spojených štátov extrémna vlna horúčav. Nasledujúca zima bola zatiaľ nezvyčajne bohatá na zrážky. Odborníci tvrdia, že tieto extrémy spôsobuje globálne otepľovanie.