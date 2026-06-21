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Úrady v Kolumbii zabili zástupcu najhľadanejšieho povstaleckého vodcu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Mordisco je vodcom Ústredného generálneho štábu (EMC), jednej z najväčších zakázaných ozbrojených skupín v Kolumbii.

Autor TASR
Bogota 21. júna (TASR) - Zástupca najhľadanejšieho povstaleckého vodcu v Kolumbii Ivána Mordisca bol zabitý počas vojenskej operácie, oznámilo v sobotu kolumbijské ministerstvo obrany. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Mordisco je vodcom Ústredného generálneho štábu (EMC), jednej z najväčších zakázaných ozbrojených skupín v Kolumbii. Táto juhoamerická krajina podľa AFP v súčasnosti čelí najhoršiemu násiliu za posledné desaťročie.

Zástupca tohto povstaleckého vodcu, známy ako Marlon, viedol skupinu EMC v departemente Cauca na juhozápade Kolumbie.

V rámci spoločnej operácie armády a polície bol prezývaný ‚Marlon‘ zneškodnený... v juhozápadnej časti krajiny,“ uviedol rezort vo vyhlásení zverejnenom na sieti X.

Muž bol podľa ministerstva hľadaný za „vraždy, teroristické činy, nútený nábor maloletých a obchodovanie s drogami“. Rezort ho zároveň vinil z aprílového útoku, pri ktorom zahynulo 21 ľudí. Skupina EMC tvrdí, že k bombovému útoku viedla „taktická chyba“.

Prezident Gustavo Petro v nedeľu uviedol, že táto operácia bola „najtvrdšou ranou, akú sme zasadili ozbrojeným štruktúram mafie v západnej Kolumbii“.

V krajine sa v nedeľu koná druhé kolo prezidentských volieb, do ktorého postúpili nezávislý pravicovo orientovaný právnik a podnikateľ Abelardo de la Espriella a ľavicový senátor Iván Cepeda. Súčasný prezident Petro moc novému lídrovi odovzdá 7. augusta.
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