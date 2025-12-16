Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. december 2025
< sekcia Zahraničie

Úrady v Litve zadržali 21 osôb podozrivých z pašovania cigariet

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zabavili sa aj luxusné autá a cenný majetok.

Autor TASR
Vilnius 16. decembra (TASR) - Litovskí predstavitelia zadržali v utorok 21 osôb. Sú údajne napojené na zločineckú sieť pašovateľov cigariet z Bieloruska prostredníctvom meteorologických balónov, ktoré narúšajú vzdušný priestor Litvy, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Vyšetrovatelia vykonali viac ako 80 prehliadok a zabavili cigarety s bieloruskými kolkami, SIM karty, zariadenia na rušenie komunikačných a sledovacích signálov a strelné zbrane, uviedla litovská generálna prokuratúra vo vyhlásení. Zabavili sa aj luxusné autá a cenný majetok.

Litva začiatkom decembra vyhlásila v krajine núdzový stav pre bezpečnostné riziká spájané s meteorologické balóny z Bieloruska.

Na operácii sa podieľalo v utorok viac ako 140 príslušníkov litovského úradu kriminálnej polície a špeciálnych protiteroristických jednotiek.

Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že sieť sa „vyznačovala veľmi prísnym rozdelením úloh, pašovanie cigariet prebiehalo systematicky, koordinovane a pod prísnou kontrolou jej organizátorov (vodcov) a ich správcov“. „Organizátori mohli mať priamy kontakt so spolupáchateľmi pôsobiacimi v Bielorusku, odkiaľ za priaznivého počasia vypúšťali balóny s pašovanými cigaretami,“ tvrdí prokuratúra.

Prostredníctvom sledovacieho zariadenia (GPS) a príslušných programov sa monitoroval pohyb balónov a presné súradnice ich pristátia v Litve sa odovzdávali,“ uviedli prokurátori. „Po zozbieraní kontrabandu museli doručiť tovar na vopred dohodnuté miesta alebo ho odovzdať iným osobám zapojeným do trestnej činnosti,“ ozrejmili.

Litovské úrady oznámili, že obvinia všetkých 21 podozrivých z členstva v zločineckej organizácii, nelegálnej manipulácie s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani a pašovania tohto tovaru, ako aj z napomáhania inému štátu v konaní namierenému proti Litve.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie