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Úrady v Mali zakázali používanie motocyklov mimo veľkých miest
Úrady zákaz zavádzajú, lebo dúfajú, že opatrenia zabránia alebo aspoň zbrzdia postup a aktivity ozbrojených banditov a teroristov, ktorí motocykle a trojkolky využívajú na rýchle presuny krajinou.
Autor TASR
Bamako 4. júna (TASR) - Úrady v africkom štáte Mali zakázali používanie určitých motocyklov mimo veľkých miest. Ide totiž o preferovaný dopravný prostriedok džihádistických skupín, informovala vo štvrtok agentúra AFP, píše TASR.
V nariadení, ktoré bolo oznámené v stredu večer v štátnej televízii, sa uvádza, že „prevádzka motocyklov s objemom motora 125 cm3 a viac mimo veľkých mestských centier je pozastavená na celom území štátu“. Výnimku dostalo hlavné mesto Bamako, regionálne metropoly a niektoré mestské aglomerácie.
Úrady tiež oznámili celoštátne pozastavenie „dovozu, tranzitu, marketingu, predaja a bezplatnej distribúcie“ motocyklov s motormi s objemom motora 125 cm3 a viac, ako aj ich príslušenstva.
Nejde o prvý prípad, keď bolo v Mali prijaté opatrenie, ktorým bola zakázaná premávka motocyklov a trojkoliek. Úrady tento zákaz zavádzajú, lebo dúfajú, že tieto opatrenia zabránia alebo aspoň zbrzdia postup a aktivity ozbrojených banditov alebo teroristov, ktorí motocykle a trojkolky využívajú na rýchle presuny krajinou.
Po koordinovaných útokoch na vládnucu vojenskú juntu, ktoré 25. a 26. apríla vykonali džihádisti spojení s islamistickou organizáciou al-Káida a tuaregskí separatisti, sužuje štát Mali prehlbujúca sa bezpečnostná kríza. Od 30. apríla džihádisti blokujú aj niekoľko kľúčových trás vedúcich do Bamaka.
Ozbrojené skupiny dobyli aj niekoľko oblastí na severe krajiny vrátane strategicky dôležitého mesta Kidal. Ide o úder vládnucej junte, ktorá sa chopila moci v roku 2020.
V nariadení, ktoré bolo oznámené v stredu večer v štátnej televízii, sa uvádza, že „prevádzka motocyklov s objemom motora 125 cm3 a viac mimo veľkých mestských centier je pozastavená na celom území štátu“. Výnimku dostalo hlavné mesto Bamako, regionálne metropoly a niektoré mestské aglomerácie.
Úrady tiež oznámili celoštátne pozastavenie „dovozu, tranzitu, marketingu, predaja a bezplatnej distribúcie“ motocyklov s motormi s objemom motora 125 cm3 a viac, ako aj ich príslušenstva.
Nejde o prvý prípad, keď bolo v Mali prijaté opatrenie, ktorým bola zakázaná premávka motocyklov a trojkoliek. Úrady tento zákaz zavádzajú, lebo dúfajú, že tieto opatrenia zabránia alebo aspoň zbrzdia postup a aktivity ozbrojených banditov alebo teroristov, ktorí motocykle a trojkolky využívajú na rýchle presuny krajinou.
Po koordinovaných útokoch na vládnucu vojenskú juntu, ktoré 25. a 26. apríla vykonali džihádisti spojení s islamistickou organizáciou al-Káida a tuaregskí separatisti, sužuje štát Mali prehlbujúca sa bezpečnostná kríza. Od 30. apríla džihádisti blokujú aj niekoľko kľúčových trás vedúcich do Bamaka.
Ozbrojené skupiny dobyli aj niekoľko oblastí na severe krajiny vrátane strategicky dôležitého mesta Kidal. Ide o úder vládnucej junte, ktorá sa chopila moci v roku 2020.