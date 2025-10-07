< sekcia Zahraničie
Úrady: V odľahlej oblasti v Rusku zneškodnili neidentifikované drony
Ruské médiá uviedli, že bezpilotné lietadlá útočili na veľkú rafinériu v sibírskom regióne bohatom na ropu.
Autor TASR
Moskva 7. októbra (TASR) - Úrady v odľahlej ruskej Ťumenskej oblasti uviedli, že „zneškodnili“ neidentifikované drony, ktoré podľa správ z médií prileteli z Ukrajiny. V prípade potvrdenia týchto informácii by išlo o najhlbší útok Kyjeva v rámci ruského teritória, píše TASR podľa utorkovej správy agentúry AFP.
Ruské médiá uviedli, že bezpilotné lietadlá útočili na veľkú rafinériu v sibírskom regióne bohatom na ropu. „Tri drony boli zaznamenané a zneškodnené v areáli podniku v lokalite Antipino v Ťumenskej oblasti,“ uviedla regionálna vláda v pondelok neskoro večer. Neupresnila pôvod dronov, ani to, o aký podnik išlo.
Rusko a Ukrajina na seba denne útočia stovkami dronov, no útoky do vzdialenosti viac ako 2000 kilometrov za frontovou líniou sú ojedinelé, pripomína AFP.
Kyjev zintenzívňuje odvetné útoky na ruskú energetickú a ropnú infraštruktúru a považuje to za legitímnu odpoveď na ofenzívu Moskvy. Ukrajinské údery už zapríčinili nedostatok paliva v niekoľkých ruských regiónoch a zvýšili ceny benzínu, píše AFP. Ukrajina sa snaží odrezať Moskvu od dôležitých príjmov z energetiky, prostredníctvom ktorých financuje ruskú armádu.
