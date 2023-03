Úrady v Podnestersku tvrdia, že zmarili útok pripravovaný Ukrajinou

Moskva 9. marca (TASR) - Proruské úrady v moldavskom odštiepeneckom regióne Podnestersko vo štvrtok oznámili, že zabránili útoku na podnesterských predstaviteľov, ktorý zorganizovala Ukrajina. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



Podnesterské ministerstvo pre štátnu bezpečnosť uviedlo, že na príkaz ukrajinskej tajnej služby (SBU) boli pripravované pokusy o atentát na niekoľkých vysokopostavených podnesterských predstaviteľov. Osoby podozrivé z prípravy atentátov už zadržali a v súčasnosti ich vypočúvajú, uviedol rezort.



Cieľom útoku mal byť aj podnesterský prezident Vadim Krasnoseľskij, uvádza The Guardian s odvolaním sa na ruskú agentúru TASS.



SBU podľa podnesterskej prokuratúry pripravovala teroristický útok s použitím výbušniny umiestnenej vo vozidle v centre podnesterského hlavného mesta Tiraspol.



The Guardian upozorňuje, že informácie nebolo možné nezávisle overiť.



Podnestersko, v ktorom žijú prevažne rusky hovoriaci obyvatelia, sa odtrhlo od Moldavska v roku 1990. Moldavsko bolo vtedy ešte sovietskou republikou. Po rozpade Sovietskeho zväzu vypukla v roku 1992 krátka vojna medzi proruskými separatistami a moldavskou vládou, ktorá skončila prímerím. Od roku 1995 sú v Podnestersku umiestnení ruskí vojaci, ktorí tam majú dohliadať na udržiavanie mieru.



Od začiatku invázie na Ukrajinu je Rusko obviňované zo stupňovania napätia v Podnestersku, píše AFP. Moskva koncom februára tvrdila, že Ukrajina plánuje na Podnestersko zaútočiť. Moldavská vláda tieto tvrdenia vtedy poprela a vyzvala na upokojenie situácie pripomína AFP.