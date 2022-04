Úrady v Šanghaji rozšírili lockdown na celé územie mesta

Šanghaj 5. apríla (TASR) - V reakcii na pokračujúci nárast prípadov nákazy novým koronavírusom čínske úrady rozšírili platnosť lockdownu v Šanghaji na celé územie mesta. TASR správu prevzala z webovej stránky televízie BBC.



Úrady minulý týždeň zaviedli lockdown, ktorý najskôr platil päť dní pre východnú a následne pre západnú polovicu mesta. Nové opatrenie sa týka celého 25-miliónového mesta.



Toto významné finančné centrum už viac ako mesiac zápasí s novou vlnou nákazy koronavírusom. Denne tam pribúda viac ako 13.000 nakazených, čo však v porovnaní so situáciou v iných častiach sveta nie je vysoké číslo, konštatuje BBC.



Obyvatelia niektorých častí mesta na sociálnych médiách tvrdia, že nesmú opustiť svoje bydlisko dokonca ani pre nákup základných potravín. Zároveň sa sťažujú na problémy s on-line objednávaním potravín a vody spôsobené nedostatkom zásob a personálu.



Stránka caixin.com informovala, že blízke kontakty nakazených ľudí úrady presúvajú do susedných provincií, čo by sa mohlo potenciálne týkať státisícov obyvateľov Šanghaja.