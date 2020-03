Úrady v USA schválili nové testovacie súpravy na zistenie koronavírusu

Soul 28. marca (TASR) - Americký úrad na kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil nové testovacie súpravy na zistenie nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktoré dodali americké a juhokórejské spoločnosti. Informovali o tom agentúry AFP a Jonhap.



FDA podľa Jonhapu predbežne schválil tri testovacia súpravy, ktoré do USA poslala Južná Kórea.



Súhlas juhokórejským výrobcom povolí predávať súpravy v Spojených štátoch, kde počet prípadov nákazy koronavírusom prekročil 100.000. Úrady názvy troch testovacích súprav neuviedli.



Americký prezident Donald Trump v utorok v telefonickom rozhovore požiadal juhokórejského partnera Mun Če-ina, či by Soul nemohol poslať do USA zdravotné vybavenie a pomôcť mu tak pri zvládaní pandémie koronavírusu.



Mun Če-in potvrdil, že jeho vláda poskytne "maximálnu podporu", pokiaľ budú prostriedky k dispozícii. Juhokórejský prezident upozornil, že poskytnuté prostriedky si môžu vyžadovať schválenie zo strany FDA. Trump povedal, že podnikne okamžité kroky.



Južná Kórea s cieľom zvíťaziť nad ochorením COVID-19, ktoré je spôsobené koronavírusom, zaviedla mohutný testovací program a prísne karantény. Podľa odborníkov aj to prospelo k značnému zníženiu prípadov a ďalších úmrtí a pomerne rýchlemu utlmeniu pandémie v krajine.



Južnú Kóreu už o zaslanie testovacích súprav podľa juhokórejského ministerstva zahraničných vecí požiadalo už 47 krajín.



Americká farmaceutická spoločnosť Abbott Laboratories v piatok oznámila, že FDA schválil jej test, ktorý dokáže zistiť prítomnosť nákazy koronavírusom v priebehu niekoľkých minút. Cieľom spoločnosti je vyrábať mesačne päť miliónov testovacích súprav.



Testovacia súprava dokáže v priebehu piatich minút určiť, či je vzorka infikovaná koronavírusom SARS-CoV-2 a potrebuje 13 minút na to, aby definitívne potvrdila negatívnosť vzorky.



V Spojených štátoch aktuálne evidujú najviac prípadov nákazy novým koronavírusom na svete. Nakazených je viac ako 100.000 ľudí a najmenej 1300 osôb zomrelo.