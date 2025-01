Úrady v USA zaistili a deportovali stovky nelegálnych migrantov

Washington 24. januára (TASR) - Americké úrady zadržali 538 nelegálnych migrantov a stovky ďalších deportovali v rámci masovej operácie len niekoľko dní po nástupe prezidenta Donalda Trumpa. Vo štvrtok večer to oznámila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Trumpova administratíva zadržala 538 nelegálnych prisťahovalcov," uviedla Leavittová na sociálnej sieti X. Stovky ich deportovali vojenskými lietadlami. Podľa nej prebieha najväčšia deportačná operácia v histórii krajiny. "Sľuby boli dané. Sľuby sa plnia," doplnila.



Staronový americký prezident už v pondelok v prvom prejave po zložení prísahy avizoval, že z krajiny deportuje "milióny a milióny" migrantov bez dokumentov. Oznámil aj prísnu kontrolu hranice s Mexikom.



V stredu podpísal dekrét, ktorým nariadil vyslať na hranicu USA s Mexikom ďalších 1500 vojakov. Počet amerických vojakov v aktívnej službe na hranici s Mexikom sa tak zvýši na približne 4000.



Bezpečnosť amerických hraníc považuje Trump za jednu zo svojich hlavných priorít a na hranici s Mexikom vyhlásil už v prvý deň vo funkcii tzv. stav núdze.



Donald Trump v stredu podpísal aj iný dekrét, aby americké úrady migrantom znemožnili prekročiť túto hranicu a dostať sa do USA. Ministerstvám vnútornej bezpečnosti, spravodlivosti a zahraničných vecí nariadil, aby prijali všetky potrebné opatrenia na okamžité zahnanie, respektíve vytlačenie a repatriáciu takýchto nelegálnych prisťahovalcov, informoval Biely dom.



Americký federálny sudca však vo štvrtok predbežne pozastavil účinnosť iného dekrétu, ktorým chce Trump obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území Spojených štátov, pretože to protirečí 14. dodatku americkej ústavy.