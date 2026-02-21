< sekcia Zahraničie
Úrady vo Venezuele udelia amnestie pre 379 politických väzňov
Amnestia sa však nevzťahuje na osoby stíhané alebo odsúdené za podnecovanie vojenských operácií proti krajine.
Autor TASR
Caracas 21. februára (TASR) - Venezuelské úrady rozhodli o udelení amnestie pre 379 politických väzňov, uviedol v piatok poslanec parlamentu Jorge Arreaza. Oznámenie nasledovalo po prijatí nového zákona podporovaného dočasnou prezidentkou Delcy Rodríguezovou po zosadení Nicolása Madura Spojenými štátmi, informuje TASR podľa správy AFP.
Venezuelský parlament schválil zákon v noci na piatok. Arreaza doplnil, že 379 osôb by malo byť prepustených do sobotného rána miestneho času. Podľa jeho slov už prokuratúra predložila príslušným súdom žiadosti o udelenie amnestie.
Cieľom zákona, predloženého minulý týždeň, je udeliť všeobecnú a úplnú amnestiu za trestné činy alebo priestupky spáchané v konkrétnych obdobiach od roku 1999, poznačených politicky motivovanými konfliktami vo Venezuele. Vďaka nemu by mohli úrady prepustiť stovky predstaviteľov opozície, aktivistov, obhajcov ľudských práv, novinárov a ďalších, ktorí sa v priebehu posledných 27 rokov stali terčom útokov vládnucej strany.
Amnestia sa však nevzťahuje na osoby stíhané alebo odsúdené za podnecovanie vojenských operácií proti krajine. To by podľa AFP mohlo vylúčiť niektorých opozičných lídrov, medzi nimi aj nositeľku Nobelovej ceny za mier Mariu Corinu Machadovú.
Podľa mimovládnej organizácie Foro Penal opustilo väznice od začiatku januára, keď dočasná vláda oznámila podmienené prepúšťanie, 448 politických väzňov. Pred piatkovým oznámením ich bolo podľa organizácie stále vo väzení približne 650.
Venezuelský parlament schválil zákon v noci na piatok. Arreaza doplnil, že 379 osôb by malo byť prepustených do sobotného rána miestneho času. Podľa jeho slov už prokuratúra predložila príslušným súdom žiadosti o udelenie amnestie.
Cieľom zákona, predloženého minulý týždeň, je udeliť všeobecnú a úplnú amnestiu za trestné činy alebo priestupky spáchané v konkrétnych obdobiach od roku 1999, poznačených politicky motivovanými konfliktami vo Venezuele. Vďaka nemu by mohli úrady prepustiť stovky predstaviteľov opozície, aktivistov, obhajcov ľudských práv, novinárov a ďalších, ktorí sa v priebehu posledných 27 rokov stali terčom útokov vládnucej strany.
Amnestia sa však nevzťahuje na osoby stíhané alebo odsúdené za podnecovanie vojenských operácií proti krajine. To by podľa AFP mohlo vylúčiť niektorých opozičných lídrov, medzi nimi aj nositeľku Nobelovej ceny za mier Mariu Corinu Machadovú.
Podľa mimovládnej organizácie Foro Penal opustilo väznice od začiatku januára, keď dočasná vláda oznámila podmienené prepúšťanie, 448 politických väzňov. Pred piatkovým oznámením ich bolo podľa organizácie stále vo väzení približne 650.