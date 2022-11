Úrady vyšetrujú Nelsona Piqueta za vyjadrenia voči Lulovi da Silvovi

Brazília 4. novembra (TASR) - Brazílske úrady začali vo štvrtok vyšetrovať bývalého majstra sveta formuly 1 Nelsona Piqueta v spojitosti s videozáznamom, v ktorom Piquet žiada smrť pre novozvoleného prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AFP.



Pique vo videu, ktoré sa šírilo na sociálnych sieťach, žiadal odstránenie da Silvu a použil slovné spojenie "Lula je tam na cintoríne".



Senátor z ľavicovej Strany pracujúcich (PT), ktorej členom je i da Silva, vo štvrtok prokuratúru požiadal, aby voči bývalému pilotovi formuly 1 začala vyšetrovanie.



Úrad federálnej prokuratúry vo vyhlásení uviedol, že Piquetove vyjadrenia povzbudzujú ku konaniu voči zvolenej vláde a k prejavom násilia voči Lulovi da Silvovi.



Piquet, ktorý bol majstrom sveta formuly 1 v rokoch 1981, 1983 a 1987 je podľa prokuratúry známa osoba a mal by si preto uvedomovať, že jeho vyjadrenia môžu mať dosah na státisíce ľudí. Bývalý pilot formuly 1 by sa mal dostaviť na políciu, aby vypovedal.



Lula Da Silva, ktorý bol brazílskym prezidentom aj v rokoch 2003-2010, by do úradu mal nastúpiť 1. januára 2023. Tento 77-ročný politik zvíťazil nedeľnom v druhom kole prezidentských volieb v Brazílii so ziskom 50,9 percenta hlasov. Bolsonara podľa oficiálnych výsledkov podporilo 49,1 percenta voličov.