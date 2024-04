Úrady vyzvali Lotyšov, aby pivnice prerobili na protiletecké kryty

Riga 27. apríla (TASR) — Lotyšské úrady vyzvali obyvateľov, aby využili sobotňajší každoročný Deň veľkého upratovania na premenu pivníc na protiletecké úkryty. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula obavy časti Lotyšov, že ich krajina by mohla byť ďalším cieľom imperiálnej politiky Ruska.



"Vyzývame všetkých počas veľkého upratovania, ale aj po ňom, aby urobili všetko pre to, aby vaše pivnice mohli byť v prípade núdze použité ako úkryty," vyhlásil primátor hlavného mesta Riga Vilnis Kirsis. V komuniké dodal, že zamestnanci magistrátu urobia takéto opatrenia v budovách patriacich mestu.



Predseda komisie civilnej obrany v Rige Gints Reinson uviedol, že suterény verejných budov, škôl, domovov dôchodcov, nemocníc a radníc budú kontrolované úradmi, ktoré ich pripravia na to, aby v prípade útoku slúžili ako úkryty.



V rozhovore pre stanicu TV24 Reinson povedal, že cieľom je do konca roka pripraviť stovku protibombových krytov mesačne.



Tisíce Lotyšov sa od roku 2008 každú jar zúčastňujú na celoštátnej brigáde, počas ktorej okrem zberu odpadkov sadia stromy a upravujú parky a verejné priestranstvá. Táto tradícia sa dodržiava aj v Litve a Estónsku.



Lotyšsko - bývalá sovietska republika a teraz člen aliancie NATO a Európskej únie - má s Ruskom spoločnú hranicu v dĺžke 214 kilometrov. Od ruskej invázie je jedným z najspoľahlivejších podporovateľov Ukrajiny.



Agentúra AFP podotkla, že lotyšská premiérka Evika Siliňová v marci prirovnala Rusko k nepredvídateľnému opilcovi.



"Bývame vedľa suseda, ktorý, povedzme, je ako alkoholik alebo narkoman a ktorého činy nevieme predvídať," uviedla v rozhovore pre rozhlas.