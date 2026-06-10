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Úrady vzniesli 19 obvinení voči jednému zo strelcov z Bondi Beach

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Ľudia prechádzajú okolo pamätníka nakresleného na stene mosta pre peších ako pocta nedeľnej streľbe na pláži Bondi v Sydney v piatok 19. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Úrady už Akrama obvinili z 59 porušení zákona, z nich 15 sa týkalo vraždy a 40 ublíženia na zdraví s úmyslom zabiť.

Autor TASR
Sydney 10. júna (TASR) - Austrálske úrady vzniesli ďalších 19 obvinení voči 24-ročnému Naveedovi Akramovi, ktorý sa podieľal na decembrovej streľbe na pláži Bondi Beach. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry Reuters.

Úrady už Akrama obvinili z 59 porušení zákona, z nich 15 sa týkalo vraždy a 40 ublíženia na zdraví s úmyslom zabiť. Podľa miestnych médií ďalších 19 obvinení voči svojmu klientovi v stredu potvrdila Akramova právnička.

Zo súdnych záznamov vyplýva, že sa týkajú desiatich prípadov streľby s úmyslom zabiť, šiestich prípadov vystrelenia zo zbrane v snahe vyhnúť sa zadržaniu a troch prípadov spôsobenia poranenia či ťažkého ublíženia na zdraví s úmyslom zabiť. Akram sa k obvineniam zatiaľ nevyjadril.

Streľba na pláži 14. decembra počas osláv sviatku Chanuka mala antisemitský motív a vyžiadala si 15 mŕtvych a desiatky zranených. Austrália v reakcii na to spustila vyšetrovanie antisemitizmu a sociálnej súdržnosti v krajine, ktorého výsledky by mali byť známe do decembra.
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