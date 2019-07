Úrady z bezpečnostných dôvodov zrušili oslavy narodenín Dalajlámu

Nepál je domovom približne 20.000 exilových Tibeťanov, ale pod tlakom Pekingu uplatňuje súčasná komunistická vláda k ich aktivitám tvrdý postoj.

Káthmandu 7. júla (TASR) - Nepálske úrady v nedeľu zrušili oslavy tibetského duchovného Dalajlámu po tom, ako vláda odmietla vydať povolenie na dané podujatie. Podľa tlačovej agentúry AFP ide o ďalší znak vzrastajúceho vplyvu Číny na svojho himalájskeho suseda.



"Povolenie nebolo vydané, pretože by mohol vzniknúť problém so zachovaním pokoja a bezpečnosti. Nemuselo by sa nič stať, ale musíme byť opatrní v súvislosti s neprimeranými aktivitami alebo dokonca samoupáleniami," uviedol predstaviteľ miestnych bezpečnostných síl.



Už v sobotu bola väčšia prítomnosť bezpečnostných zložiek v oblastiach s tibetskými komunitami - vrátane okolia kláštora, kde sa mali konať oslavy 84. narodenín Dalajlámu.



Tisícky tibetských utečencov odišli do Nepálu po 10. marci 1959, keď nastalo povstanie proti čínskej nadvláde. Do indického exilu vtedy musel utiecť aj samotný Dalajláma, vlastným menom Tändzin Gjamccho.