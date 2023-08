Úrady zachránili 90 migrantov blízko ostrova Amorgos

Atény 18. augusta (TASR) - Plachetnica s 90 migrantmi na palube sa približne 18 kilometrov juhovýchodne od gréckeho ostrova Amorgos dostala do problémov. Okoloidúcim lodiam a hliadkovacím plavidlám sa podarilo všetkých zachrániť. V piatok to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.



Grécka verejnoprávna televízia ERT doplnila, že zachránených migrantov premiestnili do registračného a prijímacieho tábora na ostrove Leros. Utečenci pravdepodobne pochádzajú z rôznych krajín Blízkeho východu a Afriky.



Agentúra DPA upozorňuje, že grécke ministerstvo pre migráciu v uplynulých týždňoch zaznamenalo zvýšený počet osôb prichádzajúcich do Grécka z tureckého pobrežia Egejského mora. V polovici augusta sa podľa oficiálnych údajov v prijímacích centrách na ostrovoch Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos nachádzalo takmer 6670 migrantov. V porovnaní s vlaňajším augustom je tento počet viac ako dvojnásobný.



Prevádzačské gangy privážajú do Talianska, Grécka či na Cyprus utečencov z Turecka, Libanonu, Sýrie, Egypta či Líbye. Migranti im za túto službu platia od 500 do 7000 eur v závislosti od vzdialenosti, uvádza grécka polícia.