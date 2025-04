Úrady zadržali pri pobreží Normandie 800 kilogramov kokaínu

Paríž 4. apríla (TASR) — Francúzski policajti zadržali veľkú zásielku kokaínu smerujúcu z Brazílie do Amsterdamu. Pri prístavnom meste Le Havre v Normandii zaistili rybársku loď prevážajúcu 800 kilogramov kokaínu, ktorý predtým vyodila do mora posádka nákladnej lode. Oznámila to v piatok prokuratúra v Rennes, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



Na palube rybárskej lode sa nachádzalo šesť mužov a dve ženy, ktorých polícia zatkla.



Francúzska pobrežná stráž prinútila nákladnú loď zakotviť v Dunkerque, kde zadržali aj jej 22-člennú posádku; plavidlo zároveň prehľadali.



Do pašovania bol zapojený aj motorový čln, z ktorého pašeráci zbierali balíčky s drogami plávajúce v mori a privážali ich na rybársku loď.



Nočná policajná akcia, do ktorej sa zapojilo približne 100 policajtov, rôzne člny a vrtuľník, nasledovala po poldruha roku vyšetrovania.



Prístavy v severnom Francúzsku, najmä Le Havre, sú popri Rotterdame a Antverpách v Holandsku vstupnými bránami pre dovoz kokaínu do Európy.



Pašeráci čoraz častejšie využívajú tzv. metódu drop-off, keď zásielky drog vyhadzujú z nákladných lodí do mora, kde ich zozbierajú menšie lode. Pred dvoma rokmi takto vyplavilo na plážach neďaleko Cherbourgu dve tony kokaínu.