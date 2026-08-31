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Úrady zadržali Švajčiara podozrivého zo streľby na rave párty
K streľbe, pri ktorej zahynula 22-ročná Talianka došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách.
Autor TASR
Zürich 31. augusta (TASR) - V severnom Švajčiarsku zadržali v pondelok 43-ročného muža podozrivého zo smrteľnej streľby na rave párty, ku ktorej došlo v noci na nedeľu v meste Aarau. Informovali o tom agentúry AFP a AP, píše TASR.
Švajčiara zadržali v noci na pondelok „na základe silného podozrenia zo spáchania tohto trestného činu“, uviedla polícia kantónu Aargau.
„V tejto fáze sa predpokladá, že na útoku sa podieľal osamelý páchateľ“, dodala. Vyšetrovanie „presného sledu udalostí, okolností a možného motívu“ podľa jej vyjadrenia naďalej prebieha.
K streľbe, pri ktorej zahynula 22-ročná Talianka došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách. Päť ďalších osôb - štyroch Švajčiarov a jednu Nemku vo veku od 24 do 31 rokov - previezli podľa AFP s rôznymi zraneniami do nemocnice.
Švajčiara zadržali v noci na pondelok „na základe silného podozrenia zo spáchania tohto trestného činu“, uviedla polícia kantónu Aargau.
„V tejto fáze sa predpokladá, že na útoku sa podieľal osamelý páchateľ“, dodala. Vyšetrovanie „presného sledu udalostí, okolností a možného motívu“ podľa jej vyjadrenia naďalej prebieha.
K streľbe, pri ktorej zahynula 22-ročná Talianka došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách. Päť ďalších osôb - štyroch Švajčiarov a jednu Nemku vo veku od 24 do 31 rokov - previezli podľa AFP s rôznymi zraneniami do nemocnice.