Úrady zastavili aukciu peruánskych artefaktov z kultúry Chancay

Lima 9. apríla (TASR) - Peruánske a kanadské úrady spoločne zabránili virtuálnej dražbe 20 starodávnych predmetov pochádzajúcich z peruánskej predhispánskej kultúry Chancay. Oznámilo to v sobotu ministerstvo zahraničných vecí v Lime.



Na operácii sa podieľalo veľvyslanectvo Peru v Kanade a generálny konzulát Peru v Toronte, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Kanadská aukčná spoločnosť Waddington's so sídlom v Toronte získala tieto predmety prostredníctvom internetového portálu s názvom The Saleroom, uvádza sa vo vyhlásení. Plánovaný predaj sa dostal do pozornosti peruánskeho ministerstva kultúry.



Medzi archeologickými predmetmi bol aj náhrdelník zo semien. Predinkská kultúra Chancay sa vyvinula v údoliach v strednej časti pobrežia Peru v rokoch 1200 až 1470, píše AFP.



Predkolumbovská archeologická kultúra Chancay je pomenovaná po meste Chancay, ktoré sa nachádza zhruba 80 kilometrov severne od Limy. Neskôr sa stala súčasťou ríše Inkov.



Peruánsky rezort diplomacie pracuje na navrátení kultúrneho dedičstva vyvezeného z tejto juhoamerickej krajiny. Peru aj Kanada sú signatármi dohovoru UNESCO z roku 1970, ktorý podporuje boj proti nezákonnému obchodovaniu s historickými artefaktami.