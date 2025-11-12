< sekcia Zahraničie
Úrady zatkli bývalého šéfa juhokórejskej kontrarozviedky
Zatýkací rozkaz si vyžiadali špeciálni prokurátori pre neplnenia si povinností vyplývajúcich z funkcie šéfa spravodajskej služby počas vlaňajšieho vyhlásenia stanného práva.
Autor TASR
Soul 12. novembra (TASR) - Bývalého šéfa juhokórejskej spravodajskej služby Čcho Tä-jonga zatkli v stredu za zanedbanie povinností. Agentúru AFP o tom informoval súd v Soule, píše TASR.
Zatýkací rozkaz si vyžiadali špeciálni prokurátori pre neplnenia si povinností vyplývajúcich z funkcie šéfa spravodajskej služby počas vlaňajšieho vyhlásenia stanného práva. Zároveň existovalo riziko, že by mohol zničiť dôkazy, píše AFP.
„Hlavným obvinením je zanedbanie povinností,“ ozrejmil okresný súd v Soule. Prokurátori uviedli, že Čcho neinformoval parlament o plánovanom zavedení stanného práva, hoci „vedel o jeho nezákonnosti“. Zároveň je obvinený z krivej výpovede.
Zatknutie bývalého šéfa spravodajskej služby prišlo po tom, čo prokuratúra vzniesla v pondelok obvinenie voči bývalému prezidentovi Jun Sok-jolovi za napomáhanie nepriateľovi. Tvrdia, že nariadil prelety dronov nad Severnou Kóreou, aby podporil svoje snahy vyhlásiť stanné právo.
Jun vyvolal v Južnej Kórei politickú krízu, keď v decembri 2024 nakrátko vyhlásil stanné právo. Zároveň poslal do parlamentu vojakov v snahe zabrániť poslancom, aby toto jeho rozhodnutie zrušili. To sa mu nepodarilo a napokon ho v januári ako prvého prezidenta v krajine vzali do väzby.
Z funkcie ho odvolali v apríli a voliči v júnových voľbách rozhodli o jeho nástupcovi, ktorým sa stal I Če-mjong. Juna naďalej súdia pre obvinenia zo vzbury a ďalších porušení zákona v súvislosti s vyhlásením stanného práva.
Zatýkací rozkaz si vyžiadali špeciálni prokurátori pre neplnenia si povinností vyplývajúcich z funkcie šéfa spravodajskej služby počas vlaňajšieho vyhlásenia stanného práva. Zároveň existovalo riziko, že by mohol zničiť dôkazy, píše AFP.
„Hlavným obvinením je zanedbanie povinností,“ ozrejmil okresný súd v Soule. Prokurátori uviedli, že Čcho neinformoval parlament o plánovanom zavedení stanného práva, hoci „vedel o jeho nezákonnosti“. Zároveň je obvinený z krivej výpovede.
Zatknutie bývalého šéfa spravodajskej služby prišlo po tom, čo prokuratúra vzniesla v pondelok obvinenie voči bývalému prezidentovi Jun Sok-jolovi za napomáhanie nepriateľovi. Tvrdia, že nariadil prelety dronov nad Severnou Kóreou, aby podporil svoje snahy vyhlásiť stanné právo.
Jun vyvolal v Južnej Kórei politickú krízu, keď v decembri 2024 nakrátko vyhlásil stanné právo. Zároveň poslal do parlamentu vojakov v snahe zabrániť poslancom, aby toto jeho rozhodnutie zrušili. To sa mu nepodarilo a napokon ho v januári ako prvého prezidenta v krajine vzali do väzby.
Z funkcie ho odvolali v apríli a voliči v júnových voľbách rozhodli o jeho nástupcovi, ktorým sa stal I Če-mjong. Juna naďalej súdia pre obvinenia zo vzbury a ďalších porušení zákona v súvislosti s vyhlásením stanného práva.