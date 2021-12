Úrady zhabali veľkú zásielku drogy captagon určenú pre Kuvajt

Bejrút 30. decembra (TASR) - Libanonské colné úrady zadržali kontraband obsahujúci milióny tabletiek drogy známej pod označením captagon. Psychostimulanty boli ukryté vo falošnej zásielke pomarančov. Oznámilo to v stredu tamojšie ministerstvo vnútra, z vyhlásenia ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Podľa colníkov išlo o "takmer deväť miliónov tabletiek captagonu", ktoré boli zhabané v prístave libanonského hlavného mesta Bejrút. Ilegálna zásielka s drogami smerovala do Kuvajtu.



Tabletky boli umiestnené vo vrecúškach ukrytých v napodobeninách pomarančov zamiešanými medzi skutočným ovocím. Úrady už pôvod kontrabandu vyšetrujú.



Captagon (fenetylín) je stimulujúcou drogou amfetamínového typu, ktorá sa vyrába prevažne v Libanone a Sýrii. Veľká časť jej produkcie je určená na nepovolené rekreačné použitie v Saudskej Arábii.



Libanon zvýšil úsilie zamerané na zmarenie pašovania tejto drogy cez jeho prístavy po tom, ako ho krajiny Perzského zálivu skritizovali za nedostatočnú spoluprácu.



Dubajská polícia zase 23. decembra oznámila, že zatkla štyroch mužov "arabskej národnosti" za pokus prepašovať do Spojených arabských emirátov (SAE) captagon v hodnote niekoľkých miliónov dolárov.



Saudská Arábia ohlásila v apríli - po zhabaní viac ako piatich miliónov tabletiek captagonu ukrytých v ovocí - pozastavenie dovozu ovocia a zeleniny z Libanonu.



Podľa správy Centra pre operačnú analýzu a výskum (COAR), ktorej vypracovanie financovala Európska únia, sa zo Sýrie v roku 2020 vyviezol coptagon v hodnote najmenej 3,5 miliardy dolárov.



Sýrska armáda v novembri uviedla, že zhabala pol tony captagonu ukrytého v zásielke špagiet skôr, než ju priekupníci stihli prepašovať z krajiny.