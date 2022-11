Úrady zverejnili list na rozlúčku strelca z Walmartu vo Virgínii

Washington 25. novembra (TASR) - Úrady v meste Chesapeake v americkom štáte Virgínia v piatok zverejnili list na rozlúčku zamestnanca hypermarketu Walmart, ktorý v utorok zastrelil šesť osôb a následne spáchal samovraždu. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Strelec Andre Bing (31) pracoval ako vedúci nočnej smeny vo Walmarte v meste Chesapeake, asi 240 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta USA Washington. V liste sa sťažoval na obťažovanie v práci a žiadal Boha o odpustenie.



Miestne úrady v piatok zverejnili odkaz, ktorý našli v strelcovom telefóne. "Prepáč Bože, že som ťa sklamal, nebola to tvoja chyba, ale moja chyba. Obťažovali ma idioti s nízkou inteligenciou a nedostatkom vedomostí. Bol som rovnako vinný a sklamal som svoj manažérsky tím a všetkých, ktorí ma mali radi tým, že som ich presvedčil, že som normálny," píše sa v odkaze.



Bing sa ospravedlnil za svoje činy slovami: "Všetci mi prepáčte, ale toto som neplánoval." Cítil sa, akoby ho k činu "viedol Satan". "Prial by som si, aby som všetkých pred sebou zachránil. Nech mi Boh odpustí za to, čo sa chystám urobiť," píše sa v liste.



Bing si v deň incidentu zákonne kúpil zbraň, ktorú pri útoku použil, uviedli úrady v meste Chesapeake. Podľa polície muž začal strieľať v utorok približne o 22.00 h miestneho času v miestnosti, kde sa pred začiatkom smeny zhromažďovali zamestnanci obchodu.