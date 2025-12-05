< sekcia Zahraničie
Šéfka Euroclear: Použite zmrazené ruské aktíva na mierovú dohodu
Európska komisia navrhla reparačnú pôžičku vo výške 165 miliárd eur v stredu, dva týždne pred summitom lídrov členských krajín EÚ v Bruseli.
Autor TASR
Brusel 5. decembra (TASR) - Ruské štátne aktíva zmrazené v Európskej únii je vhodnejšie využiť ako vyjednávací prostriedok pre dosiahnutie mieru na Ukrajine a nie na financovanie tzv. reparačnej pôžičky pre Kyjev. Uviedla to v piatok výkonná riaditeľka spoločnosti Euroclear, v ktorej je uložená väčšina týchto aktív, informuje TASR podľa portálu Politico.
„V tejto fáze by bolo lepšie použiť tieto peniaze na mierové rokovania namiesto toho, aby sa vytvárala krajne komplexná a riziková právna štruktúra a potom sa prišlo o túto páku na rozhovoroch,“ povedala Valérie Urbainová pre belgickú televíziu VRT.
Európska komisia navrhla reparačnú pôžičku vo výške 165 miliárd eur v stredu, dva týždne pred summitom lídrov členských krajín EÚ v Bruseli. Očakáva sa, že „vojnová pokladnica“ Ukrajiny sa vyčerpá v apríli budúceho roka. Európski lídri preto musia rozhodnúť, či na ďalšiu pomoc Kyjevu použijú financie Kremľa podliehajúce sankciám alebo vlastné rozpočtové prostriedky.
Belgická vláda pod vedením flámskeho nacionalistu Barta De Wevera sa obáva, že reparačná pôžička by mohla podnietiť odvetné opatrenia Ruska. De Wever žiada, aby vlády členských štátov EÚ poskytli finančné záruky okamžitého vyplatenia v prípade, ak by sa Moskve podarilo získať svoje zmrazené štátne aktíva späť.
Euroclear ako depozitár cenných papierov sídliaci v Bruseli má priamy záujem na rokovaniach, pretože najväčšia časť zmrazených ruských aktív je uložená v tejto medzinárodnej spoločnosti. Podľa Urbainovej sú finančné riziká spojenia aktív s reparačnou pôžičkou príliš vysoké a možný bankrot Euroclearu v dôsledku tejto iniciatívy by negatívne ovplyvnil atraktivitu európskeho trhu i globálny finančný trh.
EK tvrdí, že jej návrhy riešia väčšinu obáv Belgicka a Euroclearu. De Wever o tom presvedčený nie je. V piatok večer sa s ním stretnú predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a nemecký kancelár Friedrich Merz, aby sa pokúsili získať jeho podporu.
