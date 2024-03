Urobili sme rozhodnutie a bolo správne, povedala slovinská prezidentka

Brdo pri Kranju 29. marca (TASR) - Slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová vo štvrtok v príhovore o vstupe svojej krajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) v roku 2004 ocenila tento krok ako správny. Povedala to na hrade Brdo pri Kranju na štátnej slávnosti v predvečer 20. výročia vstupu Slovinska. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry STA.



Vyhlásila: "Urobili sme rozhodnutie a bolo správne."



"Členstvom sme získali nielen vstup do obrannej aliancie, ale aj uznanie, že sme súčasťou prostredia založeného na demokracii ako spôsobe života, na právnom štáte, rešpekte k ľudským právam, územnej celistvosti a nezávislosti," uviedla prezidentka. Je presvedčená, že tento krok pomohol Slovincom začať žiť lepšie a bezpečnejšie.



Pircová Musarová zároveň varovala pred mnohými hrozbami dneška, ktoré sú mnohostranné, hybridné a spájané s vyspelými technológiami, čo je evidentné vo vojne na Ukrajine a v Pásme Gazy.



"Naše hodnoty a medzinárodné právne normy sú pod silnejúcim tlakom," upozornila. Je však presvedčená, že "bezpečnostný dáždnik kolektívnej obrany dáva Slovinsku tú najväčšiu záruku stability a bezpečia".



To ale nemožno brať ako samozrejmosť, preto potrebujeme venovať väčšiu pozornosť vyrovnanej deľbe výdavkov, tesnej obrannej spolupráci a realistickým možnostiam, dodala prezidentka.



Pri téme výdavkov na obranu pripomenula, že práve vďaka členstvu v NATO dáva Slovinsko na ňu menej, než keď bolo súčasťou Juhoslávie, alebo aj menej, než by muselo, keby si malo obranu zaisťovať samotné.



"Bez bezpečia nefungujú ani iné aktivity. Bez bezpečia nie je rozvoj ani prosperita. Preto politici a spoločnosť musia podporovať moderný systém národnej bezpečnosti, predovšetkým slovinské ozbrojené sily, od ktorých správne očakávame, že nám pomôžu so všetkými druhmi hrozieb a katastrof," vysvetlila.



Prezidentka vyzvala, aby sa Slovinsko stalo príkladným a silným členom NATO.



Okrem toho poukázala na Washingtonskú zmluvu, ktorá bráni, aby sa NATO niekedy stalo agresorom. "Sila NATO spočíva v odstrašení, solidarite, vzájomnej pomoci a dialógu," uviedla.



Slovinsko sa stalo členom NATO 29. marca 2004 spolu s Bulharskom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Rumunskom a Slovenskom, čo bolo najväčšie rozšírenie v dejinách aliancie.



Na slávnosti boli vo štvrtok prítomní všetci vysokopostavení politici a niekoľko hostí zo zahraničia vrátane amerického generála Christophera Cavoliho, veliteľa NATO pre Európu.



Minister obrany Marjan Šarec povedal, že vstup Slovinska do NATO je jednou z najväčších vymožeností Slovinska. Dodal, že je presvedčený, že hoci niektorí ľudia sú proti členstvu, väčšina slovinských voličov by dnes znova hlasovala za vstup do NATO, tak ako v referende v roku 2003.