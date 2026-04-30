Úroveň teroristickej hrozby v Británii zvýšili na druhú najvyššiu
Londýn 30. apríla (TASR) - Úroveň teroristickej hrozby v Spojenom kráľovstve vo štvrtok zvýšili na štvrtý v rámci päťstupňového systému, a to v nadväznosti na antisemitský teroristický útok, ku ktorému došlo v stredu v Londýne, uviedlo ministerstvo vnútra. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Združené centrum pre analýzu terorizmu (JTAC) dnes zvýšilo úroveň hrozby v Spojenom kráľovstve z úrovne ‚značná‘, čo znamená, že útok je pravdepodobný, na úroveň ‚vážna‘, čo znamená, že útok je veľmi pravdepodobný,“ uviedol rezort.
Úroveň hrozby bola od februára 2022 na úrovni „značná“, no po stredajšom incidente, pri ktorom boli pobodaní dvaja židovskí muži, sa ju rozhodli zvýšiť.
Pri spomínanom incidente utrpeli zranenia muži vo veku 34 a 76 rokov neďaleko synagógy v londýnskej štvrti Golders Green. Obaja sú v súčasnosti v stabilizovanom stave. Útočník, ktorým je britský občan narodený v Somálsku a do Spojeného kráľovstva prišiel ako dieťa, je vo väzbe.
Najnovší prípad nasledoval po sérii podpaľačských útokov na ciele spájané so židovskou komunitou, ku ktorým v Londýne došlo v uplynulých týždňoch.
K viacerým z nich sa prihlásila islamistická skupina Harakat Asháb al-Jamín al-Islámíja s väzbami na Irán. Vo videu zverejnenom na internete uviedla, že za stredajším incidentom stojí jeden z jej „osamelých vlkov“, vyplýva z údajov monitorovacej organizácie SITE Intelligence Group. AFP zdôrazňuje, že účasť tejto skupiny na útoku zatiaľ nebola oficiálne potvrdená.
