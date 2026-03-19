Ursula Andressová, prvá bondgirl a kráľovná bikín, má 90 rokov
Bern 19. marca (TASR) - Ursulu Andressovú preslávila v roku 1962 rola prvého dievčaťa Jamesa Bonda. O päť rokov neskôr hrala aj v špionážnej paródii Casino Royale, medzitým i potom si výdatne zahrala v snímkach s Belmondom, Sellersom i Mastroianim. Švajčiarska herečka a modelka oslávi vo štvrtok 19. marca deväťdesiatku.
Bondovky sa medzitým stali kultovou záležitosťou strieborného plátna. Cestu k triumfálnemu ťaženiu pomohla otvoriť v prvej snímke s názvom Dr. No pamätná scéna, ako sa agent 007 v stvárnení Seanom Connerym preberie na pláži a z vody vychádza pôvabná zberateľka mušlí. Sekvencia s Andressovou okrem iného ešte viac spopularizovala bikiny (dvojdielne dámske plavky), ktoré predtým do sveta filmu s úspechom priniesla Brigitte Bardotová.
Ursula Andressová sa narodila 19. marca 1936 vo švajčiarskom Ostermundigene, neďaleko Bernu. Po dokončení školy odišla do Paríža a absolvovala kurzy maľovania, sochárstva a tanca. V Ríme vstúpila do sveta modelingu. Herecky sa medzitým odpichla v polovici 50. rokov vo vedľajších úlohách troch filmov. Tu sa zoznámila s mladým hercom Johnom Derekom a po krátkej známosti sa vzali.
Na začiatku 60. rokov sa dostala do Hollywoodu so zmluvou od renomovaného štúdia Paramount. A zažiarila hneď v prvej úlohe - ako prvá z neskoršieho početného radu "bondgirls". Aj keď Dr. No v réžii Terenca Younga mal po svojej premiére 5. októbra 1962 v Londýne rôznorodé recenzie a celkovo za nezaradil medzi "blockbustery", mladá Ursula dostala na Zlatých glóbusoch cenu pre herečku s prísľubom kariéry (nováčik roka).
Natáčanie filmu prebiehalo v transatlantickej spolupráci, hollywoodský kapitál sa spojil s britskou kreativitou a exotickými lokáciami. Scéna, v ktorej Honey Ryderová vystupuje z mora a zoznamuje sa s Jamesom Bondom, sa nakrúcala v atraktívnom prostredí jamajskej pláže a zaujala chladným šarmom švajčiarskej krásky. V neskorších rokoch sa objavovala na čele rôznych ankiet, i prieskumy u samotných žien vzdávali hold Andressovej vystúpeniu v bikinách.
Vtedajšie mediálne šialenstvo a stres z popularity však po deviatich rokoch rozbil Andressovej manželstvo. Na jeho konci randila s Jeanom-Paulom Belmondom, s ktorým vytvorila pár v hlavnej úlohe známej snímky Muž z Hongkongu. To už mala na konte aj dve komédie, v ktorých sa predstavila po boku speváckych hviezd Elvisa Presleyho a Franka Sinatru.
Nasledovalo plodné obdobie, keďže jej pôvab rezonoval a ponuky na hlavné, alebo výrazné úlohy sa hrnuli. Napriek silným hereckým obsadeniam to však neboli mimoriadne diela a z celkovej 13-ky v 60. rokoch sa len dve uchádzali o Oscara a aj to len v kategórii filmovej piesne - komédia Čo je nové mačička (1965, r. Woody Allen) a piatimi tvorcami odrežírovaná špionážna paródia Casino Royale (1967), v ktorej Andressová po boku Petra Sellersa priniesla iný pohľad na svet Jamesa Bonda.
V 70. rokoch točila naďalej pomerne často a rozišla sa s Belmondom, údajne po tom, ako ju požiadal o ruku. Partnerský život potom okrem viacerých krátkych vzťahov niekoľko rokov viedla s taliansky hercom Fabiom Testim a všeobecne výrazný zlom v jej živote nastal v roku 1980. Pri natáčaní filmu Súboj titanov sa zaľúbila do Harryho Hamlina a o 15 rokov mladšiemu hercovi ako 44-ročná porodila dieťa (syn Dimitrij).
Ani život s mladým Američanom nevydržal dlho. V 80. a 90. rokoch hrala ešte v niekoľkých filmoch a mala ďalšie romantické vzťahy, medzi nimi s brazílskym futbalovým reprezentantom Falcaom, hercom Gerardom Amatom, či spevákom Juliom Iglesiasom. Najdlhšie jej to vydržalo po boku budúceho člena Sicílskeho regionálneho zhromaždenia Fausta Fagoneho, ktorý mal v roku 1986 ako študent univerzity 20 rokov, ona 50.
Ursula Andressová predala v roku 2017 s výrazným ziskom svoj dom v Beverly Hills a hoci dlhé roky trávila veľa času aj na Floride, vo Virgínii a v Španielsku, od roku 2022 sa zdržuje prevažne vo svojom rímskom byte a v dome vo švajčiarskom Gstaade, v blízkosti svojich súrodencov.
